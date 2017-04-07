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7 апреля 2017, 17:53 2

Благовещенская полиция за один день четырежды выезжала из-за подозрительных предметов

Благовещенская полиция за один день четырежды выезжала из-за подозрительных предметов
Фото: life.ru

В пятницу, 7 апреля, полиция Благовещенска четыре раза выезжала по сообщениям горожан об обнаружении подозрительных предметов. Все вызовы пришлись на первую половину дня. Во всех случаях опасных предметов найдено не было.

Так, стражи порядка проверяли школу № 13.

Также проверили бар на улице Кантемирова, поликлинику № 1 на улице Калинина и пассажирский автобус в районе перекрестка Горького – Пионерская.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции города, в школе подозрительным предметом оказался пакет с мусором. В остальных случаях – в поликлинике, баре и автобусе – это были случайно оставленные сумки с вещами.

Просмотров всего: 985

#происшествия

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    3 часа назад

    Хоть и полиция сейчас бесполезная и сугубо коммерческая организация, но хочу заявить, у меня перед гаражём навалили кучу, вроде бы говно, но похоже на гексоген, пожалуйста, приедъте, обезвредьте.

    PS. на большее наши полицаи не способны.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    долигрались,боимся коробки пустой..

    славься Джей,чё уж.

    зато стоабильность. как в 90-е

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