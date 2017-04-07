Благовещенская полиция за один день четырежды выезжала из-за подозрительных предметов

Фото: life.ru

В пятницу, 7 апреля, полиция Благовещенска четыре раза выезжала по сообщениям горожан об обнаружении подозрительных предметов. Все вызовы пришлись на первую половину дня. Во всех случаях опасных предметов найдено не было.

Так, стражи порядка проверяли школу № 13.

Также проверили бар на улице Кантемирова, поликлинику № 1 на улице Калинина и пассажирский автобус в районе перекрестка Горького – Пионерская.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции города, в школе подозрительным предметом оказался пакет с мусором. В остальных случаях – в поликлинике, баре и автобусе – это были случайно оставленные сумки с вещами.

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#происшествия

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