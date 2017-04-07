Сильный ветер и снег: прогноз погоды в Амурской области на 8 апреля

Фото: DandyDog.RU

В Амурской области 8 апреля будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами ожидается сильный снег. Северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, местами его порывы достигнут 18-23 метров секунду.

Температура ночью по области составит от нуля до минус 5 градусов, местами по северу – минус 7…12 градусов, днем плюс 5…10 градусов, местами – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске 8 апреля будет облачно с прояснениями, ночью выпадет мокрый снег, днем – преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, в утренние часы и днем усиливаясь до 18-23 метров в секунду. Термометры ночью покажут от нуля до минус двух, днем – плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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