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7 апреля 2017, 17:31 0

Бывший мэр Усть-Илимска сядет на 11 лет за серию взяток

Бывший мэр Усть-Илимска сядет на 11 лет за серию взяток
Фото: ТАСС

В Иркутской области вынесен приговор в отношении бывшего мэра города Усть-Илимска Владимира Ташкинова. Экс-градоначальник признан виновным в получении четырёх взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на СУ СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 года по октябрь 2014-го Ташкинов неоднократно получал взятки на общую сумму чуть более 11 миллионов рублей от представителя юридических лиц, работающих в Усть-Илимске по муниципальным контрактам. Денежные средства передавались за беспрепятственную приёмку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам.

Ташкинова задержали 24 апреля 2015 года в Новосибирске, после чего этапировали в Иркутск.

Материалы уголовного дела бывшего главы Усть-Илимска насчитывают 16 томов. Следователями допрошены десятки свидетелей, проведён ряд судебных экспертиз.

Приговором суда нечистому на руку мэру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 30 миллионов рублей с конфискацией принадлежащего автомобиля Lexus LX570

Также Ташкинов лишён права занимать выборные должности сроком на 7 лет.

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#криминал #российская власть #суды

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