Деревья возле здания ЦЭВ в Благовещенске все-таки вырубят

В пятницу, 7 апреля, экспертный совет при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия принял решение о демонтаже аллеи деревьев с северной стороны ЦЭВа. Ели должны убрать в течение месяца. В понедельник, 10 апреля, Центру эстетического воспитания будет выдано предписание.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что три дня назад начались ремонтные работы парапета ЦЭВ. Когда парапет вскрыли, то увидели, что корни деревьев проросли под фундамент здания, которое является объектом культурного значения.

Но вопрос об аллее был поднят раньше: специалисты начали проводить проверку по обращению блогера Амур.инфо Игоря Павлова. Известный фотограф вновь поднял вопрос о елях, которые закрывают фасад одного из красивейших старинных зданий Благовещенска, а их корни разрушают его фундамент.

Виталий Ребизант также пояснил, что много лет назад был разработан план реконструкции ЦЭВ, согласно которому предполагалась вырубка этих деревьев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», еще в 2014 году специалисты установили, что деревья потихоньку разрушают здание: его фундамент, поверхность стен. Но городские власти не стали самостоятельно принимать решение, а посоветовались с горожанами. Большинство высказалось за сохранение аллеи, которую 30 лет назад посадили воспитанники ансамбля «Ровесники». Кроме того, архитектор Валерий Зорин в программе «Простые вопросы» на Альфа-канале высказывал мнение о том, что корни елей не вредят фундаменту ЦЭВ. Посажены они на достаточном расстоянии от здания, правда, слишком близко друг от друга. Он предлагал тогда лишь проредить деревья.

В 2017 году специалисты вновь вернулись к проблеме. 7 апреля на заседании общественного научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия при госинспекции, все присутствующие восемь участников проголосовали за демонтаж деревьев. Предписание Центру эстетического воспитания будет вынесено 10 апреля, после чего в течение месяца городские власти должны будут спилить деревья.

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