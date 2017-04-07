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7 апреля 2017, 17:14 56

Деревья возле здания ЦЭВ в Благовещенске все-таки вырубят

Деревья возле здания ЦЭВ в Благовещенске все-таки вырубят

В пятницу, 7 апреля, экспертный совет при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия принял решение о демонтаже аллеи деревьев с северной стороны ЦЭВа. Ели должны убрать в течение месяца. В понедельник, 10 апреля, Центру эстетического воспитания будет выдано предписание.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что три дня назад начались ремонтные работы парапета ЦЭВ. Когда парапет вскрыли, то увидели, что корни деревьев проросли под фундамент здания, которое является объектом культурного значения.

Но вопрос об аллее был поднят раньше: специалисты начали проводить проверку по обращению блогера Амур.инфо Игоря Павлова. Известный фотограф вновь поднял вопрос о елях, которые закрывают фасад одного из красивейших старинных зданий Благовещенска, а их корни разрушают его фундамент.

Виталий Ребизант также пояснил, что много лет назад был разработан план реконструкции ЦЭВ, согласно которому предполагалась вырубка этих деревьев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», еще в 2014 году специалисты установили, что деревья потихоньку разрушают здание: его фундамент, поверхность стен. Но городские власти не стали самостоятельно принимать решение, а посоветовались с горожанами. Большинство высказалось за сохранение аллеи, которую 30 лет назад посадили воспитанники ансамбля «Ровесники». Кроме того, архитектор Валерий Зорин в программе «Простые вопросы» на Альфа-канале высказывал мнение о том, что корни елей не вредят фундаменту ЦЭВ. Посажены они на достаточном расстоянии от здания, правда, слишком близко друг от друга. Он предлагал тогда лишь проредить деревья.

В 2017 году специалисты вновь вернулись к проблеме. 7 апреля на заседании общественного научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия при госинспекции, все присутствующие восемь участников проголосовали за демонтаж деревьев. Предписание Центру эстетического воспитания будет вынесено 10 апреля, после чего в течение месяца городские власти должны будут спилить деревья.

Просмотров всего: 2464

#жизнь #культура #природа #происшествия

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Комментарии
Показать все (56) Обсудить на форуме
  • STERN

    STERN
    7 часов назад

    В каком году их посадили?

  • Рыба

    Рыба
    7 часов назад

    ну посчитать не трудно. в 2014 пислось что 30 лет назад...

  • человек

    человек
    7 часов назад

    Ну Павлов ну сукин сын молодец, в авторитете у городской администрации.

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Готовь сани дрова летом, дровишки придутся ко двору.

  • Maikl

    Maikl
    7 часов назад

    Давно пора, чего тянуть.. в замен пусть на набережной посадят новые, в три раза больше..

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад



    специалисты начали проводить проверку по обращению блогера Амур.инфо Игоря Павлова. Известный фотограф вновь поднял вопрос о елях, которые закрывают фасад одного из красивейших старинных зданий Благовещенска, а их корни разрушают его фундамент.



    .

    Ну вот видите какое дело блогер Павлов с места сдвинул.

    Не то что тренкальки форумные, бесполезные.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    6 часов назад

    что подразумевается за словами демонтаж деревьев?

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    ЖОРДЖio

    что подразумевается за словами демонтаж деревьев?



    Наверное, потом из дров новые деревья соберут.



  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    6 часов назад

    Только новые Ели не забудьте высадить, не откладывайте в долгий ящик просьбы горожан!

  • ФИО

    ФИО
    6 часов назад

    А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое. Понятно, что спилить администрации дешевле, но если с душой подойти к этому вопросу...

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    ФИО

    А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое.



    Доктор сказал в морг, значит в морг.

    Распилить и на дрова Павлову.

    Учитесь у фотографа, как бесплатно дрова на зиму заготавливать.

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    ЖОРДЖio

    что подразумевается за словами демонтаж деревьев?



    Это оборот такой речи, чтобы нервных барышень не тревожить

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    ЖОРДЖio

    Только новые Ели не забудьте высадить, не откладывайте в долгий ящик просьбы горожан!



    Следуя логике авторов информационного сообщения нужно говорить не "высадить", а "смонтировать"

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Ёлки-трансформеры.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Тут ведь фишка в чём - ыницыативный гер блоггер могёт их смонтировать на фото. Поэтому лучше если их высадят натурально. Кстати, а на наведение лоску фасаду у них бабло есть? А то попилить-то попилят, а потом окажетца, что убожество прикрыть нечем. А денех нет. Кстати, чё там с расследованием по поиску капители (?) одной из колонн? Цветмет наглухо ушол в подполье? В винный погреб нувориши?

  • чтоикак

    чтоикак
    5 часов назад

    Что-то новые аллеи никто не высаживает. Сначала создайте, потом и ломайте!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Ещё бы извращение перед колледжем ЖКХ вырубили!

    А то сегодня наблюдал, как эти перепеньки засохшие известью красят!

    Небось надеятся, что оживут.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    А вообще, какое у нас ЖКХ, такие и деревья перед колледжем.

    Кстати, объясните мне, пожалуйста, в чём разница между советским техникумом и капиталистическим колледжем?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    5 часов назад

    В названии, это же очевидно )))

  • чтоикак

    чтоикак
    5 часов назад

    В советском техникуме дипломы выдавали за оценки, а в капиталистическом колледже - уже за деньги

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    4 часа назад



    Простите меня, трухлявые елки...

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    4 часа назад

    Посмотрим как будет выглядеть здания, без деревьев.

  • dronns

    dronns
    4 часа назад

    Сволочи!!!! Такую красоту, у нас и так город страшный, где можно вообще провести фотоссесию. Одни олени в думе

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    dronns

    Сволочи!!!! Такую красоту, у нас и так город страшный, где можно вообще провести фотоссесию. Одни олени в думе



    Да какая там красота? Нарушен архитектурный ансамбль (во как выразился).



  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    Игорь Павлов

    Простите меня, трухлявые елки...



    Трухлявыми их от внутренней злобы называете или для самоуспокоения? Ель живет три века, это вполне здоровые деревья. А трухлявость в головах тех, кто только и умеет что рубить и пилить, а вырастить что-то ума не хватает

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    всё спилить) разрушить под корень)

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Главное что бы на здание не упали при "пилиже".

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    3.4

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Глубина корневой системы 2 метра. Уже давно-бы вдоль парапета прорыли траншею и залили бетоном.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    За последние года, город потерял тысячи квадратных метров зелени, которая чистила город.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    3 часа назад

    Так купи саженцев в зеленхозе и посади. Сделай подарок городу. Делов то...

    Я в прошлом году несколько елок у себя посадил и березок...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    чтоикак

    Что-то новые аллеи никто не высаживает. Сначала создайте, потом и ломайте!



    А нафига новые аллеи у новой свечной лавки? Не должно быть ничего выше свечных лавок! Многоэтажки то же нафиг!

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    Игорь Павлов

    Так купи саженцев в зеленхозе и посади. Сделай подарок городу. Делов то...

    Я в прошлом году несколько елок у себя посадил и березок...



    павлов, у себя не значит в городе. свою дыхло не сравнивайте с легкими города

  • Эраст Петрович

    Эраст Петрович
    3 часа назад

    ФИО 3 часа назад

    А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое. Понятно, что спилить администрации дешевле, но если с душой подойти к этому вопросу...

  • Эраст Петрович

    Эраст Петрович
    3 часа назад

    вот правильное решение писал человек. почему всегда только рубить и умеем?

  • Оля111

    Оля111
    3 часа назад

    Эраст Петрович

    ФИО 3 часа назад А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое. Понятно, что спилить администрации дешевле, но если с душой подойти к этому вопросу...



    Не пересадишь такие большие.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Оля111

    Эраст Петрович

    ФИО 3 часа назад А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое. Понятно, что спилить администрации дешевле, но если с душой подойти к этому вопросу...



    Не пересадишь такие большие.



    Пересадка крупных деревьев в цивилизованных странах:

    https://www.youtube.com/watch?v=hyGznkp1PYk

    https://www.youtube.com/watch?v=IOObITn2xh4

    https://www.youtube.com/watch?v=LZTmD7Y8Dew

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    2 часа назад

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...

  • Оля111

    Оля111
    2 часа назад

    ФИО

    Оля111

    Эраст Петрович

    ФИО 3 часа назад А пересадить их можно, кто грамотный? Если реально, то может раздарить школам или может кто-то захочет у себя посадить. Ведь чтобы вырастить такое нужны годы, а тут готовое. Понятно, что спилить администрации дешевле, но если с душой подойти к этому вопросу...



    Не пересадишь такие большие.



    Пересадка крупных деревьев в цивилизованных странах:

    https://www.youtube.com/watch?v=hyGznkp1PYk

    https://www.youtube.com/watch?v=IOObITn2xh4

    https://www.youtube.com/watch?v=LZTmD7Y8Dew



    Да видела я такое. Почему-то кажется, что с этими елями это не прокатит.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    Я за него

    Попам то вместе с деревьями землю еще, против воли народонаселения подарили.

    Заметь

    НАШУ общую землю

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Вежливый

    Чхишвабрашван

    Павлов это который на бомжа похож? Щас до конца лет своих будет себе пяткой в грудь стучать.



    Типа он. У него чсв до небес взлетело! Спилят елки, слабо с таким рвением рекламные щиты из города убрать?


    Не надо себе непосильные задачи изначально ставить.

    Елки уже прогресс

    если его канешна едросня не подкупила изначально, для пробития этого вопроса.

    Ах он стервец

    Тото ему так быстро с администрации ответили. Остальным то в течении 30 дней отвечают.

  • Археолог2

    Археолог2
    1 час назад

    А кто нибудь обратил внимание на корни деревьев, уходящие в цоколь и фундамент? А на вечно сырой и разрушющейся фасад? Это же ПАМЯТНИК архитектуры со столетней историей, в котором занимаются ДЕТИ. А если он рушится начнет? А если там плесень из-за сырости пойдет? Зато ёлки жалко. А то что такого здания нет ни где в Сибири и на ДВ ни кто не подумал?

  • Археолог2

    Археолог2
    1 час назад

    А кто нибудь обратил внимание на корни деревьев, уходящие в цоколь и фундамент? А на вечно сырой и разрушющейся фасад? Это же ПАМЯТНИК архитектуры со столетней историей, в котором занимаются ДЕТИ. А если он рушится начнет? А если там плесень из-за сырости пойдет? Зато ёлки жалко. А то что такого здания нет ни где в Сибири и на ДВ ни кто не подумал?

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    ЖОРДЖio

    что подразумевается за словами демонтаж деревьев?



    Тридцать лет назад произвели монтаж деревьев, сейчас проводят демонтаж. Всё просто :,)

  • Алекс К

    Алекс К
    59 минут назад

    человек

    Ну Павлов ну сукин сын молодец, в авторитете у городской администрации.



    кто такой павлов?

  • mikey007

    mikey007
    56 минут назад

    СаняCh

    3.4



    Сдается мне, что контракт с АИ закончен.

  • Алекс К

    Алекс К
    50 минут назад

    Игорь Павлов

    Так купи саженцев в зеленхозе и посади. Сделай подарок городу. Делов то...

    Я в прошлом году несколько елок у себя посадил и березок...



    я ттоже 2 дерева посадил.

    мир стал немного чище..

    ещеб очистить его от тех кто деревья вырубает..я сажу,а ктото вырубает..

  • Алекс К

    Алекс К
    48 минут назад

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    путилов назвал попов-попами..

    от церкви отлучили чтоли?

    китайскую веру в жабу с монетами принял ужЭ?

  • mikey007

    mikey007
    39 минут назад

    Алекс К

    Игорь Павлов

    Так купи саженцев в зеленхозе и посади. Сделай подарок городу. Делов то...

    Я в прошлом году несколько елок у себя посадил и березок...



    я ттоже 2 дерева посадил.

    мир стал немного чище..

    ещеб очистить его от тех кто деревья вырубает..я сажу,а ктото вырубает..



    Да ты, я смотрю, радикал

  • Алекс К

    Алекс К
    35 минут назад

    mikey007

    Алекс К

    Игорь Павлов

    Так купи саженцев в зеленхозе и посади. Сделай подарок городу. Делов то...

    Я в прошлом году несколько елок у себя посадил и березок...



    я ттоже 2 дерева посадил.

    мир стал немного чище..

    ещеб очистить его от тех кто деревья вырубает..я сажу,а ктото вырубает..



    Да ты, я смотрю, радикал



    кал.на

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    19 минут назад

    Алекс К

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    путилов назвал попов-попами..

    от церкви отлучили чтоли?

    китайскую веру в жабу с монетами принял ужЭ?



    А это слово стало ругательным? Вроде бы на Руси всегда священников попами называли, и они между собой друг друга так кличут. Не пойму в чем прикол.

    Так где же возмущенный труш?

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    18 минут назад

    mikey007

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    Я за него

    Попам то вместе с деревьями землю еще, против воли народонаселения подарили.

    Заметь

    НАШУ общую землю



    Срочно бери труша и собирай митинг возмущенной общественности. Деревья же рубят...

    Ах, ну да, тут администрация может по зубам дать.... сцыкотно, понимаю

  • mikey007

    mikey007
    13 минут назад

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    Я за него

    Попам то вместе с деревьями землю еще, против воли народонаселения подарили.

    Заметь

    НАШУ общую землю



    Срочно бери труша и собирай митинг возмущенной общественности. Деревья же рубят...

    Ах, ну да, тут администрация может по зубам дать.... сцыкотно, понимаю



    Земля, Путилов

    * я знаю почему не уступали церковники, потомушта уже ОСВЯТИЛИ землю, а че попало не освящают они после.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    7 минут назад

    mikey007

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Труш, ты где? Тут деревья пилят... А, это не попЫ же выпиливают, все норм, расходимся...



    Я за него

    Попам то вместе с деревьями землю еще, против воли народонаселения подарили.

    Заметь

    НАШУ общую землю



    Срочно бери труша и собирай митинг возмущенной общественности. Деревья же рубят...

    Ах, ну да, тут администрация может по зубам дать.... сцыкотно, понимаю



    Земля, Путилов

    * я знаю почему не уступали церковники, потомушта уже ОСВЯТИЛИ землю, а че попало не освящают они после.



    Да какая земля. Помню я этот митинг и этот десяток страдальцев с плакатиками "руки прочь от деревьев".

    Чего же сейчас на митинги никто не выходит? Или смелые только когда уверены, что по зубам не дадут?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    51 секунда назад

    dronns

    Сволочи!!!! Такую красоту, у нас и так город страшный, где можно вообще провести фотоссесию. Одни олени в думе



    Да не переживай, разыграли тендер на петухов из фекалий. И бодрячку лавэ и быдлу глаз порадовать

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