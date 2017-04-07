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7 апреля 2017, 16:53 0

«Пумы» между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить 11 апреля

«Пумы» между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить 11 апреля
Фото: amurasso.ru

С 11 апреля между Благовещенском и Хэйхэ будут курсировать суда на воздушной подушке. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал гендиректор ОАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» Алексей Лазуткин.

Между городами начнет ходить 10 «пум». Расписание пока неизвестно – его предстоит согласовать с китайской стороной. Пока в Хэйхэ можно добраться на автобусе по понтонному мосту.

Стоимость билета туда и обратно по сравнению с прошлым годом не изменилась. Она составит 2 200 рублей.

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#транспорт

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