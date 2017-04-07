Акция «Вместе против террора!», КВН и много спорта: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий. Состоятся фестиваль Амурского филиала Российского союза боевых искусств, турнир по вольной борьбе, хоккей, киокусинкай карате и другие. Также в городе пройдут мероприятия в рамках акции «Вместе против террора!». Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, которые ждут горожан в субботу и воскресенье.

Суббота, 8 апреля

В 12:00 состоятся соревнования по плаванию в зачет 11-й спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска. Их проведут в бассейне «Надежда» по адресу: Краснофлотская, 105.

В 14:00 Амурская областная библиотека приглашает на клуб рукодельниц «Ручная работа». Вход свободный.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Золотой цыплёнок». А в драмтеатре в 18:00 можно посмотреть комедию в двух действиях «Месье Амилькар, или Человек, который платит».

В 16:00 в ГДК состоится концерт «Казачьи посиделки». На нем выступят народные вокальные группы «Нареченная песня», «Криницы» и вокальный ансамбль «Казачья песня».

Также в 16:00 в ТРЦ «Мега» начнутся бесплатные детские образовательные программы «Путешествие в космос». Вход свободный.

В спорткомплексе АмГУ в этот день пройдет 12-й фестиваль Амурского филиала Российского союза боевых искусств. В фестивале примут участие спортивные федерации «Кендо», «Айкидо», «Карате», «ММА», «Кикбоксинг», «Джиу-джитсу», «Тайский бокс», «Федерация рукопашного боя», «Федерация спортивной борьбы», «Федерация вольной борьбы», «Самбо», «Дзюдо»», «Федерация бокса», «Федерация ушу». Также в рамках фестиваля пройдут рейтинговые поединки среди профессионалов по кикбоксингу, карате, рукопашному бою, ММА и ушу саньда. Торжественное открытие и начало мероприятия в 12:00.

С 14:00 до 21:00 на Аллее памяти – в сквере по улице Красноармейской – пройдут мероприятия в рамках акции «Вместе против террора!». Акция будет проходить по следующей программе: с 14:00 до 14:20 пройдет церемония возложения цветов жертвам террористических актов; с 14:20 до 19:30 – почтение памяти погибших; с 19:30 – акция «Свеча памяти». Присоединиться к акции могут все желающие.

Благовещенская художественная школа приглашает горожан принять участие в мастер-классе «Писанка», который пройдёт для всех желающих бесплатно по адресу: Игнатьевское шоссе, 5. Начало в 13:00. С собой на мастер-класс необходимо принести окрашенные варёные куриные (или гусиные) яйца и упаковку под них. Мастер-класс проведёт преподаватель школы Нина Липовцева – член творческого союза художников России и международной федерации художников (секция – живопись).

В 13:00 АОДНТ состоится концерт «Не хочу учиться, а хочу лениться!» образцового детского вокального ансамбля народной песни «Перекати-поле».

Дом ремесел приглашает на несколько мастер-классов: мастер-класс по керамике, по народной кукле, в технике бисероплетение. Начало в 10:00.

В областном краеведческом музее в 11:00 и 14:00 начнутся занятия музейной изостудии «Новые имена» для детей 5-7 лет; с 13:00 до 15:00 – демонстрация советских мультипликационных фильмов; в 15.00 – обзорная экскурсия по залам музея «Тайны и загадки музейных залов».

Областная филармония в 18:30 приглашает на концерт из цикла «Живая струна» «От улыбки станет мир светлей».

Воскресенье, 9 апреля

В спортивном зале школы № 5 Благовещенска пройдет открытый турнир по вольной борьбе спортивного клуба «Медведь», посвященный Дню космонавтики. В мероприятии примут участие около 150 человек. Торжественное открытие соревнований в 12:00.

В ОКЦ состоится полуфинальная игра КВН областной школьной лиги «Сезон побед». Начало в 16:00. В игре примут участие шесть школьных команд КВН Белогорска, села Ивановка, поселка Усть-Нюкжа, поселка Лопча и Благовещенска.

Театр кукол покажет спектакль «Теремок». Начало в 11:00. Драмтеатр в 11:00 покажет мюзикл – «Сокровища старого пирата», а в 18:00 – комедию в двух действиях «Женский монастырь».

Амурская областная детская библиотека приглашает на космическую школу профессора Всезнайки. Начало в 11:00. А в 14:30 здесь начнется мастер-класс по росписи керамики «Пасхальные сувениры».

Дом ремесел организует мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по керамике. Начало в 10:00.

В 11:00 в ОКЦ покажут спектакль театральной студии «Малая сцена» под названием «Пеппи Длинный Чулок».

Областной краеведческий музей приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена» для детей 8-11 лет. Начало в 11:00 и 14:00. Также в 11:00 здесь организуют мастер-класс по изготовлению пасхальных кукол и проведут экскурсию по новой исторической экспозиции «Албазинские сказы». А в 15:00 начнется занятие в школе актёрского мастерства в рамках проекта «Театр+Музей». С 10:00 до 18:00 музей проведет краеведческий квест.

Суббота и воскресенье, 8 и 9 апреля

8 и 9 апреля пройдет XVIII традиционный турнир «Волентен» по двоеборью» (настольный теннис-волейбол). В мероприятии примут участие 16 мужских команд. В первый день турнира в 10:00 в спорткомплексе политехнического колледжа пройдут соревнования по настольному теннису. Во второй день в 10:00 в спортивном зале школы № 26 пройдут соревнования по волейболу.

Также два дня на стадионе «Спартак» будут проходить турниры в рамках традиционного зимне-весеннего первенства города Благовещенска по футболу на приз «Подснежник». 8 апреля в 12:00 сыграют команды «Свободный» и «Максинтер»; в 14:00 – «Благовещенск» – «Благовещенск-М». 9 апреля в состоится игра «Благовещенск-В» – «Динамо».

Кроме того, и в субботу, и в воскресенье на крытом катке стадиона «Спартак» пройдут игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. 8 апреля игры пройдут в 11:00, 11:30 и 13:00. 9 апреля – в 17:30, 19:00 и 22:15.

В спортивном комплексе «Юность» пройдет открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по киокусинкай карате. В программе соревнований: ката, показательные выступления, кумитэ (поединки) спортсменов от 12 лет и старше по весовым категориям. Начало мероприятия в 10:00. В рамках первенства 9 апреля пройдет фестиваль боевых единоборств. В программе фестиваля рейтинговые поединки по киокушин профи, Кудо и К-1, а также показательные выступления боевых единоборств. Начало фестиваля в 14:00.

Поклонники походов в кинотеатры могут выбрать фильм для просмотра из списка: «Собачья жизнь», «Призрак в доспехах» 3D, «Мульт в кино. Выпуск № 50», «Босс-молокосос» 3D, «Красавица и Чудовище» 3D, «Время первых» 3D, «Могучие рейнджеры» 3D, «Лекарство от здоровья», «Смурфики: Затерянная деревня» 3D, «Уйти красиво», «Живое», «Возьми меня штурмом», «Последствия», «Сплит», «Послесвадебный разгром», «БайБайМэн», «Танцы насмерть». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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