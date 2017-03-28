Песков назвал похабщиной плакат с накрашенным человеком, похожим на Путина

Фото: ru-an.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с изображением накрашенного главы государства, которое Минюст признал экстремистским. Об этом пишет ИА «Дейта».

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли подобные картинки задевать Путина, Песков ответил: «Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент, он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание».

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов фотографию накрашенного мужчины, внешне похожего на Путина. «Плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В. В. Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намёком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ», – приводит Минюст описание запрещенной картинки.

В ведомстве уточнили, что изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» Александра Цветкова. Аккаунт этого пользователя заблокирован решением Центрального районного суда города Твери от 11 мая 2016 года. В списке Минюста за этим интернет-пользователем числится около десятка запрещенных материалов.

По закону, за распространение подобных материалов полагается штраф до трёх тысяч рублей либо арест на 15 суток.

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