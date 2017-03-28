Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 15:45 0

Песков назвал похабщиной плакат с накрашенным человеком, похожим на Путина

Песков назвал похабщиной плакат с накрашенным человеком, похожим на Путина
Фото: ru-an.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с изображением накрашенного главы государства, которое Минюст признал экстремистским. Об этом пишет ИА «Дейта».

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли подобные картинки задевать Путина, Песков ответил: «Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент, он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание».

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов фотографию накрашенного мужчины, внешне похожего на Путина. «Плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В. В. Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намёком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ», – приводит Минюст описание запрещенной картинки.

В ведомстве уточнили, что изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» Александра Цветкова. Аккаунт этого пользователя заблокирован решением Центрального районного суда города Твери от 11 мая 2016 года. В списке Минюста за этим интернет-пользователем числится около десятка запрещенных материалов.

По закону, за распространение подобных материалов полагается штраф до трёх тысяч рублей либо арест на 15 суток.

Просмотров всего: 44

#закон #интернет #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Twitter подал в суд на правительство США из-за требований раскрыть данные пользователя
Общество

7 апреля: Рунет, здоровье и «люциферчики»
В России и мире

Правительство РФ направит регионам 10 миллиардов рублей на строительство дорог
Общество

С амурских предпринимателей временно не будут взыскивать пенсионные взносы