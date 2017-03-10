Возле торгового центра в Благовещенске задержали мужчину с гранатой

Фото: vozil.apriori-pk.ru

В Благовещенске возле ТЦ «От и До» в микрорайоне был замечен мужчина с гранатой в руках. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

«Мы стояли на крыльце и увидели, что мужчина, по виду пьяный, стоит возле магазина и разговаривает с каким-то дедушкой. При этом он кричал и размахивал гранатой. Мы сразу вызвали спецслужбы. Пока те ехали, прошло минут десять. За это время мужчина зашел в торговый центр. Потом, когда он вышел, его усадили в машину и увезли», – рассказала Амур.инфо благовещенка.

По словам женщины, мужчина сопротивлялся и продолжал вести себя агрессивно. «Я до сих пор пребываю в шоковом состоянии. Вот что он хотел сделать с этой гранатой, гуляя по торговому центру?» – беспокоится горожанка.

В амурском управлении МВД и ФСБ сообщили, что в дежурную часть сообщение об этом не поступало, их сотрудники на место не выезжали. Куда был доставлен мужчина, пока неизвестно.Также неизвестно, была граната учебной или боевой.

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#происшествия

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