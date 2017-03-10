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7апреля
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Сегодня, 15:43 15

Возле торгового центра в Благовещенске задержали мужчину с гранатой

Возле торгового центра в Благовещенске задержали мужчину с гранатой
Фото: vozil.apriori-pk.ru

В Благовещенске возле ТЦ «От и До» в микрорайоне был замечен мужчина с гранатой в руках. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

«Мы стояли на крыльце и увидели, что мужчина, по виду пьяный, стоит возле магазина и разговаривает с каким-то дедушкой. При этом он кричал и размахивал гранатой. Мы сразу вызвали спецслужбы. Пока те ехали, прошло минут десять. За это время мужчина зашел в торговый центр. Потом, когда он вышел, его усадили в машину и увезли», – рассказала Амур.инфо благовещенка.

По словам женщины, мужчина сопротивлялся и продолжал вести себя агрессивно. «Я до сих пор пребываю в шоковом состоянии. Вот что он хотел сделать с этой гранатой, гуляя по торговому центру?» – беспокоится горожанка.

В амурском управлении МВД и ФСБ сообщили, что в дежурную часть сообщение об этом не поступало, их сотрудники на место не выезжали. Куда был доставлен мужчина, пока неизвестно.Также неизвестно, была граната учебной или боевой.

Просмотров всего: 1937

#происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    37 минут назад

    а как выглядит граната?

  • nemolchun

    nemolchun
    31 минута назад

    а как выглядит мужчина?

  • nemolchun

    nemolchun
    30 минут назад

    а о чём новость?

  • nemolchun

    nemolchun
    29 минут назад

    а какие спецслужбы?

    спецавтохозяйство для вывоза мусора?

  • nemolchun

    nemolchun
    28 минут назад

    Фамилию благовещенки в студию!

  • nemolchun

    nemolchun
    23 минуты назад

    ВЕСНА - обострение!!!

  • nemolchun

    nemolchun
    23 минуты назад

    ВЕСНА - обострение!!!

  • nemolchun

    nemolchun
    23 минуты назад

    ВЕСНА - обострение!!!

  • vadis

    vadis
    22 минуты назад

    Если ничего неизвестно - не пишите. Это я для Амур Инфо.

  • СаняCh

    СаняCh
    18 минут назад

    Слухи Инфо

  • архивная

    архивная
    16 минут назад

    я видела тоже как задержали мужчину возле торгового центра от и до,и вызывали по телефону кого-то,чем кончилось не знаю,это было в 13,30.

  • Фыр

    Фыр
    12 минут назад

    у немолчуна словесный понос?

  • Zeyastream

    Zeyastream
    6 минут назад

    "В амурском управлении МВД и ФСБ сообщили, что в дежурную часть сообщение об этом не поступало, их сотрудники на место не выезжали." - своих не выдают :)

  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 минут назад

    Там была не граната, а андронный коллайдер. Алкаша хотели пустить со сверхзвуковой скоростью. Но неудачно

  • РАМ

    РАМ
    4 минуты назад

    nemolchun

    а какие спецслужбы? спецавтохозяйство для вывоза мусора?



    Мусора мусор не вывозят, только дедушек и девушек, на остальное денег не хватает



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