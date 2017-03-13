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Новый сериал «Филфак» первыми увидели амурские студенты-филологи

Новый сериал «Филфак» первыми увидели амурские студенты-филологи

Телекомпания «ТНТ-Благовещенск» презентовала новый комедийный сериал «Филфак». Первыми его увидели 30 студентов-филологов Амурского государственного университета – прямо в аудитории АмГУ. Кроме того, среди них провели розыгрыш пицц.

Новый комедийный сериал ТНТ «Филфак» — это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве — на филологическом факультете. Герои, как и вся молодежь, любят активную жизнь и ищут любовь. Как студенты-филологи они пишут стихи и умеют работать со словом. Чем дышит эта будущая интеллигенция и как она выстраивает отношения с остальным миром – об этом сериал.

Студенты-зрители посмеялись, в чём-то узнали моменты своей студенческой жизни и одобрили режиссёрскую идею.

После просмотра первой серии канал «ТНТ-Благовещенск» провел розыгрыш пицц, викторину и вручил призы. Обустроил фотозону, где все желающие смогли сделать снимки с одной из героинь молодежного сериала. Его эфирный показ начнется с 10 апреля, фильм можно будет увидеть по будням в 19:30.

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