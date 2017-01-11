Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:30 10

Посетители благовещенского кафе, которых выгнали после закрытия, разбили входную дверь (видео)

Посетители благовещенского кафе, которых выгнали после закрытия, разбили входную дверь (видео)

Ночью в пятницу, 7 апреля, в Благовещенске молодой человек разбил стекло входной двери кафе Waka-Waka. Инцидент был снят очевидцами на видео, которое оказалось в распоряжении редакции ИА «Амур.инфо». По информации из неофициальных источников, происшествие случилось после трех часов ночи, когда кафе закрылось.

Очевидцы сообщают, что компанию попросили покинуть кафе, так как оно закрывалось. Недовольные люди не уходили, а один из них подошел к входной двери и рукой разбил стекло. На видео можно увидеть, что другой мужчина нанес нарушителю порядка один удар, после которого хулиган упал.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие имело место. В пятом часу утра в кафе вызвали наряд полиции. Сейчас ведется проверка.

Просмотров всего: 2206

#криминал #отдых #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Лихая закономерность таких чуть ли не круглосуточных кафе, предвижу их будущее аля Пожарка №2.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Так, если в центре ничего не делается, то в микрахе и подавно.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Класс! Один дебил другого дебила ухреначил! Супер!Так их всех и надо! Сами себя поубивают!

  • Ell R

    Ell R
    1 час назад

    мдааа, Waka-Waka как всегда отличается своими "гопопосетителями"..

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Смысловая окраска работать в ночные часы, не понимаю не жадного руководства кафе, ведь на самом деле больше головняка чем прибыли ибо какой нормальный будет чревоугодничать в 3(три) часа ночи.

  • человек

    человек
    41 минута назад

    АИ, превратилось в обозревателя соц. сетей.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    35 минут назад

    правильно сделал, нажал на быдле кнопку выкл :) тот ударил по имуществу магазина, а другой по его имуществу )

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    35 минут назад

    правильно сделал, нажал на быдле кнопку выкл :) тот ударил по имуществу магазина, а другой по его имуществу )

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    34 минуты назад

    правильно сделал, нажал на быдле кнопку выкл :) тот ударил по имуществу магазина, а другой по его имуществу )

  • sergey290684

    sergey290684
    8 минут назад

    Боже как замучали эти рукожопые люди которые снимают вертикально.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 15

Возле торгового центра в Благовещенске задержали мужчину с гранатой
Общество

Новый сериал «Филфак» первыми увидели амурские студенты-филологи
Происшествия

В Благовещенске будут ловить нетрезвых водителей
В России и мире

По делу о взрыве в питерском метро задержаны 8 человек