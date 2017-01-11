Посетители благовещенского кафе, которых выгнали после закрытия, разбили входную дверь (видео)

Ночью в пятницу, 7 апреля, в Благовещенске молодой человек разбил стекло входной двери кафе Waka-Waka. Инцидент был снят очевидцами на видео, которое оказалось в распоряжении редакции ИА «Амур.инфо». По информации из неофициальных источников, происшествие случилось после трех часов ночи, когда кафе закрылось.

Очевидцы сообщают, что компанию попросили покинуть кафе, так как оно закрывалось. Недовольные люди не уходили, а один из них подошел к входной двери и рукой разбил стекло. На видео можно увидеть, что другой мужчина нанес нарушителю порядка один удар, после которого хулиган упал.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие имело место. В пятом часу утра в кафе вызвали наряд полиции. Сейчас ведется проверка.

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