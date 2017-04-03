Астрономы определили состав атмосферы «двоюродной сестры» Земли

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Планетологам впервые удалось определить химический состав атмосферы планеты GJ 1132b, сопоставимой с Землей по размерам. Учёные обнаружили в ней облака из водяного пара и метана. Об этом говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal, передаёт РИА Новости.

За последние годы астрономы открыли несколько планет, претендующих на звание потенциального «двойника» Земли. Все находки схожи с нашей планетой размерами и плотностью и находятся внутри «зоны жизни» – то есть, на орбите, где вода может существовать на поверхности в жидком виде.

Некоторые из этих небесных тел, такие как Проксима Центавра b или три планеты у звезды TRAPPIST-1, находятся довольно близко к Солнечной системе, что заставляет учёных задуматься об отправке к ним исследовательских зондов.

Определить химический состав атмосферы этих планет пока не представляется возможным из-за небольших размеров, мешающих изучению их спектра (именно он хранит информацию по составу воздуха).

Немецкий учёный Джон Саутворт из Кильского университета и его коллеги неплохо продвинулись в поисках настоящего двойника Земли, изучив химический состав атмосферы недавно открытого аналога Венеры – планеты GJ 1132b в созвездии Паруса. Эта планета вращается вокруг красного карлика GJ 1132, удалённого от нас всего на 39 световых лет. Её поперечник лишь на 10 % больше земного, а масса примерно в 1,5 раза выше, чем у нашей планеты.

Из-за небольшого расстояния между звездой и планетой на поверхности GJ 1132b очень жарко: 100-300 градусов Цельсия. Эта планета расположена достаточно близко к нашей, её звезда достаточно спокойна для того, чтобы астрономы могли без помех изучать атмосферу аналога Венеры. Анализ спектра планеты и её звезды показал, что GJ 1132b обладает достаточно плотной и непрозрачной атмосферой, состоящей в основном из водных паров и метана.

Как считают ученые, это небесное тело может на самом деле представлять собой планету-океан, почти полностью покрытую водой, подобно Европе или Энцеладу. Это хорошо объясняло бы то, почему ее воздух почти полностью состоит из водяных паров, а плотность недр гораздо ниже, чем у Земли.

Команда Саутворта планирует продолжать наблюдения за атмосферой этой «кузины» Земли при помощи мощных телескопов. Учёные надеются, что дальнейшие измерения помогут найти другие вещества в воздухе GJ 1132b и понять, в чём она отлична от Земли, а в чём схожа.

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