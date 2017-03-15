В Благовещенске будут ловить нетрезвых водителей

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С 7 по 9 апреля в Благовещенске и Благовещенском районе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД в эти дни проведут массовую проверку на предмет выявления признаков опьянения. С января по март 2017 года по вине нетрезвых водителей произошло девять ДТП, в которых три человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести.

За три месяца 2017 года на обслуживаемой территории сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 14 072 нарушения правил дорожного движения. В числе задержали 225 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 77 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также лица, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет, сообщает пресс-служба ОГИБДД Благовещенска.

Госавтоинспекция Благовещенска обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть по телефону: 42-52-62, 02.

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#происшествия #транспорт

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