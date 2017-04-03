По делу о взрыве в питерском метро задержаны 8 человек
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По словам собеседницы информагентства, совместными усилиями ФСБ и МВД шесть человек были задержаны в Санкт-Петербурге и ещё двое в Москве.
«Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции “Площадь Восстания” петербургского метро, огнестрельное оружие и боеприпасы», – рассказала Петренко.
В ближайшее время сотрудники Следственного комитета подготовят обращение в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщало Амур.инфо, взрыв произошёл днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 14 человек, пострадали более 50.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», при этом следствие рассматривает и другие версии случившегося.
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