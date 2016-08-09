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Forbes считает, что строительство Амурского ГПЗ может оказаться невыгодным

Forbes считает, что строительство Амурского ГПЗ может оказаться невыгодным
Фото: investfuture.ru

На сайте издания Forbes 5 апреля была опубликована статья за авторством Кирилла Родионова. Автор полагает, что строительство Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье может не принести ожидаемой выгоды.

Он пишет, что возможная выгода от строительства завода нивелируется дороговизной освоения Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, а также строительством газопровода «Сила Сибири».

«С учетом девальвации общая стоимость работ за последние три года выросла с 1,9 триллиона до 2,9 триллиона рублей (оценка Газпромбанка). Экономику "Силы Сибири" подрывает относительно низкая стоимость поставок газа в Китай, которая, по оценке ОПЕК, составит 360 долларов за тысячу кубометров – это нижняя граница рентабельности экспорта в КНР (подсчеты ИНЭИ РАН)», – утверждает Кирилл Родионов.

Чтобы обеспечить минимальную прибыльность проекта, пишет автор статьи, правительство пошло на серьезные налоговые послабления. Добыча газа на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях в первые 15 лет их разработки будет полностью освобождена от НДПИ. Для объектов добычи на обоих месторождениях до 2035 года будет обнулен налог на имущество. При этом, отмечает Кирилл Родионов, необходимость инвестировать в «Силу Сибири» была использована «Газпромом» в качестве аргумента для снижения ставки дивидендов, идущих в бюджет: по итогам 2015 года на их выплату концерн направил 24 % чистой прибыли по МСФО (186,8 миллиарда рублей), хотя правительство в прошлом году обязало госкомпании платить 50 % прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, где она выше.

«Но даже с учетом налоговых льгот "Сила Сибири" может оказаться для "Газпрома" неподъемной. Одна из причин тому – удорожание строительных работ, цена которых на практике оказывается более высокой, чем на бумаге. Так, в январе стоимость контракта "Стройгазмонтажа" на возведение 1 124 из 2 200 километров российской части "Силы Сибири" выросла на 25,6 % до 248,3 8 миллиарда рублей. Другая причина – отказ китайской стороны предоставить в качестве аванса 25 миллиардов долларов, на которые изначально рассчитывал "Газпром". Не получил концерн и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), хотя речь об этом шла в первые месяцы после заключения договора на поставку газа в Китай», – пишет автор статьи в Forbes.

Кирилл Родионов заключает: Амурский ГПЗ вряд ли вытянет экономику «Силы Сибири». А значит, и весь проект в целом может оказаться нерентабельным.

Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.

Как сообщало Амур.инфо, «Газпром» в 2017 году планирует потратить на проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода 102 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 1809

#строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • avantura

    avantura
    3 часа назад

    Китайцам верить нельзя. И газопровод в китай тянуть не надо.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я бы и мост через Амур не стал строить. Балбесы...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Так, в январе стоимость контракта "Стройгазмонтажа" на возведение 1 124 из 2 200 километров российской части "Силы Сибири" выросла на 25,6 % до 248,3 8 миллиарда рублей. Другая причина – отказ китайской стороны предоставить в качестве аванса 25 миллиардов долларов, на которые изначально рассчитывал "Газпром". Не получил концерн и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), хотя речь об этом шла в первые месяцы после заключения договора на поставку газа в Китай», – пишет автор статьи в Forbes.

    В Березовке в бывшую воисковую часть уже вложили бабло китайцы, выхлопа нет, заморозка всего.

    Умнее стали с финансами распоряжаться китайцы, а это значит, что в целях экономии будут кидать москвичи амурских аборигенов на стройках области. Сливки снимать будут другие люди.

    + много Tуман.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ну... хоть мне и по барабану ГПЗ, но Форбсу здесь верить нельзя. ГПЗ вредит интересам Америки.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    А Америка тебе не по барабану?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Tуман

    А Америка тебе не по барабану?



    Да мне уже вообще всё по барабану.



  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вот и мне тоже...

  • full

    full
    2 часа назад

    Самое печальное - китайцы денежку зажмотили, как не родные прямо.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    "Русский с китайцем братья на век", это было сказано в 1949 году. Осталось 32 года, потом враги...

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну форумчане-барабанщики вы даете, еще ГПЗ не построили, а деньги от него подсчитали. Изначально было понятно, что ГПЗ в Свободном не хер строить, особенно социалку. Дуралеи... Бодрячки-мечтатели, сначала контракт с Китаем исполните, а потом думайте о какой-то выгоде. Сожалею, но буду надеяться, что бодряки вам не создадут препятствия...

  • 2008nea

    2008nea
    2 часа назад

    Газопровод даст возможность газифицировать Амурку, для населения абсолютно все равно, сколько прибыли не получит Газпром.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    2008nea

    Газопровод даст возможность газифицировать Амурку, для населения абсолютно все равно, сколько прибыли не получит Газпром.



    Гыг. А нафиг Газпрому область? Ему трубу в Кетай надо делать.



  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    2008nea

    Газопровод даст возможность газифицировать Амурку, для населения абсолютно все равно, сколько прибыли не получит Газпром.



    В Москве все такие тупые?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Хотя что это я?

    В Москве все тупые!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    55

    Ну форумчане-барабанщики вы даете, еще ГПЗ не построили, а деньги от него подсчитали. Изначально было понятно, что ГПЗ в Свободном не хер строить, особенно социалку. Дуралеи... Бодрячки-мечтатели, сначала контракт с Китаем исполните, а потом думайте о какой-то выгоде. Сожалею, но буду надеяться, что бодряки вам не создадут препятствия...



    Причем хотели за счет китайского бабла и амурского горба кидального сливки снять. А этот в Тобольске рассказывает про новые микрорайоны в Свободном, школы, детсады, больницы и прочую инфраструктуру ...бла - бла - бла.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    ага, форбс написал. нашли кого слушать. нефиг пендосов тут цитировать

  • full

    full
    2 часа назад

    Bonyfacii

    ага, форбс написал. нашли кого слушать. нефиг пендосов тут цитировать



    Ну да, кремлебота цитировать оно надежнее по любому.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    С коррупционной властью строить надо только при помощи коррупции, а у нее руки воровские и ничего другого не сделают и никто с ней связываться не станет

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!

  • full

    full
    1 час назад

    alex 3

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!



    Да, если бы не Рогозин, чо бы делали?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    alex 3

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!



    Из Гондураса.



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    alex 3

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!



    И сортир даже построили.

    Город для сотрудников космодрома Восточный не включили в госпрограмму

    Строительство жилья, школ, больниц и других объектов наукограда Циолковский не попало в проект федеральной программы по развитию космодромов до 2025 года. Минвостокразвития отказалось согласовывать документ.

    То, что в программе не упоминается Циолковский, напрямую противоречит поручению главы государства, указал замглавы ведомства Артур Ниязметов. Проект программы поступал в Минвостокразвития уже несколько раз. В каждой новой версии сроки финансирования и строительства откладывались, рассказал он. В итоге проект снова отправили на доработку.

    Читать далее: http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/06/64602/#ixzz4dXVMaLcy

    Новости Хабаровска

    Неужели денег не хватило?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    2008nea

    Газопровод даст возможность газифицировать Амурку, для населения абсолютно все равно, сколько прибыли не получит Газпром.



    Вы что шутите или правда так думаете?хи хи

  • OT

    OT
    1 час назад

    архивная

    2008nea

    Газопровод даст возможность газифицировать Амурку, для населения абсолютно все равно, сколько прибыли не получит Газпром.



    Вы что шутите или правда так думаете?хи хи



    А что и я так думаю, что это справедливо сказано.

    А какой наш интерес до прибыли олигархов или может ОПГ?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    full
    alex 3

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!



    Да, если бы не Рогозин, чо бы делали?


    и не говори, кормилец он наш, "дайбогемуздоровья". Глянь как экономика области расцвела-налоги, инфраструктура, рабочие места! Всего стало много - девать некуда!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    alex 3

    full

    alex 3

    А туристическая составляющая проекта? Это не учли? На крупнейший в мире ГПЗ можно возить туристов!!!! На космодром уже возим!


    Да, если бы не Рогозин, чо бы делали?


    и не говори, кормилец он наш, "дайбогемуздоровья". Глянь как экономика области расцвела-налоги, инфраструктура, рабочие места! Всего стало много - девать некуда!


    В центр занятости зайди и увидишь 7500 зарплату, еще не самую маленькую)))

  • Nebo

    Nebo
    56 минут назад

    Просто строительство ГПЗ нужно начать с СОРТИРА !!!! Где великий Пу... Будет мочить казнокрадов !!!!

  • mikey007

    mikey007
    50 минут назад

    Че там Форбс

    Я сразу так и сказал.

    Там условия по контракту - плакать навзрыд.

    Путин понты кинул просто, а расплачиваться нашим потомкам

  • mikey007

    mikey007
    48 минут назад

    Мысль одна высказывалась в то время, вполне разумная: запретить правителям заключать долгосрочные контракты, только на срок их полномочий.

  • СаняCh

    СаняCh
    34 минуты назад

    Собственно какая разница амурчанину в выгодности проекта? Реализуется? Да. Рабочие места будут? Конечно. Бюджетные деньги расходуются? Нет. То есть и бюджет не страдает, и регион в колоссальном плюсе. А то что Миллер потеряет несколько миллиардов для меня безразлично

  • full

    full
    30 минут назад

    СаняCh

    Собственно какая разница амурчанину в выгодности проекта? Реализуется? Да. Рабочие места будут? Конечно. Бюджетные деньги расходуются? Нет. То есть и бюджет не страдает, и регион в колоссальном плюсе. А то что Миллер потеряет несколько миллиардов для меня безразлично



    Дорогой кремлебот, Вы одно слово неправильно написали. Правильно - калоссальном.

  • Витком

    Витком
    27 минут назад

    Миллер не потеряет,а про рабочие места ты у свободненцев спроси, там же Газпром, космодром и т.д Вот и узнай у них

  • СаняCh

    СаняCh
    20 минут назад

    full

    СаняCh

    Собственно какая разница амурчанину в выгодности проекта? Реализуется? Да. Рабочие места будут? Конечно. Бюджетные деньги расходуются? Нет. То есть и бюджет не страдает, и регион в колоссальном плюсе. А то что Миллер потеряет несколько миллиардов для меня безразлично



    Дорогой кремлебот, Вы одно слово неправильно написали. Правильно - калоссальном.



    Если бы я тебя, Труш, поправлял в каждом сообщении, то все ветки превратились бы в массу флуда.

    Странно это, когда бот обвиняет в ботстве. До отмечался Сережа.

  • alex 3

    alex 3
    18 минут назад

    СаняChСобственно какая разница амурчанину в выгодности проекта?

    Реализуется? Да. Рабочие места будут? Конечно. Бюджетные деньги расходуются? Нет. То есть и бюджет не страдает, и регион в колоссальном плюсе. А то что Миллер потеряет несколько миллиардов для меня безразлично


    чтА-А!!!! А чо, народное достояние "Газпром" уже приватизировал Миллер? Быстро, однако.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    11 минут назад

    А что еще может написать америкосовская газетенка? У нас же газа как грязи. Бредятина полная

  • mikey007

    mikey007
    7 минут назад

    Антон Макаров

    А что еще может написать америкосовская газетенка? У нас же газа как грязи. Бредятина полная



    Да как бэ Америка процветает потихоньку с ихнеми газетенками.

    Нашим СМИ до ихних газетенок, как до луны пешком

    И наши деятели далеко не Гарвард заканчивали.

    Да они ваще ничо не заканчивали, чо уж там мяться

  • full

    full
    5 минут назад

    СаняCh

    full

    СаняCh

    Собственно какая разница амурчанину в выгодности проекта? Реализуется? Да. Рабочие места будут? Конечно. Бюджетные деньги расходуются? Нет. То есть и бюджет не страдает, и регион в колоссальном плюсе. А то что Миллер потеряет несколько миллиардов для меня безразлично



    Дорогой кремлебот, Вы одно слово неправильно написали. Правильно - калоссальном.



    Если бы я тебя, Труш, поправлял в каждом сообщении, то все ветки превратились бы в массу флуда.

    Странно это, когда бот обвиняет в ботстве. До отмечался Сережа.



    Поправляй, не стесняйся, мож пригодится.

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