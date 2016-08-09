Forbes считает, что строительство Амурского ГПЗ может оказаться невыгодным

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На сайте издания Forbes 5 апреля была опубликована статья за авторством Кирилла Родионова. Автор полагает, что строительство Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье может не принести ожидаемой выгоды.

Он пишет, что возможная выгода от строительства завода нивелируется дороговизной освоения Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, а также строительством газопровода «Сила Сибири».

«С учетом девальвации общая стоимость работ за последние три года выросла с 1,9 триллиона до 2,9 триллиона рублей (оценка Газпромбанка). Экономику "Силы Сибири" подрывает относительно низкая стоимость поставок газа в Китай, которая, по оценке ОПЕК, составит 360 долларов за тысячу кубометров – это нижняя граница рентабельности экспорта в КНР (подсчеты ИНЭИ РАН)», – утверждает Кирилл Родионов.

Чтобы обеспечить минимальную прибыльность проекта, пишет автор статьи, правительство пошло на серьезные налоговые послабления. Добыча газа на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях в первые 15 лет их разработки будет полностью освобождена от НДПИ. Для объектов добычи на обоих месторождениях до 2035 года будет обнулен налог на имущество. При этом, отмечает Кирилл Родионов, необходимость инвестировать в «Силу Сибири» была использована «Газпромом» в качестве аргумента для снижения ставки дивидендов, идущих в бюджет: по итогам 2015 года на их выплату концерн направил 24 % чистой прибыли по МСФО (186,8 миллиарда рублей), хотя правительство в прошлом году обязало госкомпании платить 50 % прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, где она выше.

«Но даже с учетом налоговых льгот "Сила Сибири" может оказаться для "Газпрома" неподъемной. Одна из причин тому – удорожание строительных работ, цена которых на практике оказывается более высокой, чем на бумаге. Так, в январе стоимость контракта "Стройгазмонтажа" на возведение 1 124 из 2 200 километров российской части "Силы Сибири" выросла на 25,6 % до 248,3 8 миллиарда рублей. Другая причина – отказ китайской стороны предоставить в качестве аванса 25 миллиардов долларов, на которые изначально рассчитывал "Газпром". Не получил концерн и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), хотя речь об этом шла в первые месяцы после заключения договора на поставку газа в Китай», – пишет автор статьи в Forbes.

Кирилл Родионов заключает: Амурский ГПЗ вряд ли вытянет экономику «Силы Сибири». А значит, и весь проект в целом может оказаться нерентабельным.

Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.

Как сообщало Амур.инфо, «Газпром» в 2017 году планирует потратить на проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода 102 миллиарда рублей.

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