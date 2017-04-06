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Учёные рассказали, почему худым женщинам чаще грозит рак груди

Учёные рассказали, почему худым женщинам чаще грозит рак груди
Фото: aif.ru

Худые женщины подвержены большему риску заболеть раком груди, нежели дамы в теле. Такое мнение высказали американские учёные. По их мнению, связь между онкологическими заболеваниями и весом женщин обусловлена повышенным уровнем воспалений в тканях, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Учёные провели масштабное исследование с участием женщин, чей индекс массы тела не превышал 25 пунктов. У добровольцев собрали образцы жировой ткани, также им сделали анализ крови.

Результаты эксперимента показали, что у 40 % женщин, принявших в нём участие, заметно повышен уровень воспалений грудной жировой ткани. Специалисты пришли к выводу, что у женщин с нормальным индексом тела клетки жира в грудной ткани крупнее обычного, и они больше подвержены болезненному размножению и росту.

Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин, поражающая в течение жизни от 1/13 до 1/9 женщин в возрасте от 13 до 90 лет. Риск развития рака молочной железы в возрасте после 65 лет в 5,8 раза выше, чем до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем в возрасте до 30 лет.

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#здоровье #наука #США

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Комментарии
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  • fb_Farid Valitov

    fb_Farid Valitov
    1 час назад

    Second Opinion, или Второе мнение с позиции этиологии рака. Для женщин с пониженным ИМТ возрастает не только угроза РМЖ, но и угроза рака легких. Тотальное регулярное необоснованное использование чрезвычайно деструктивных рентгеновских лучей в медицинской диагностике подвергает худых женщин большей опасности, чем женщин с избыточной массой. Статистика рака в США опровергает предположения онкологов об "особом вкладе" ожирения. "Парадокс ожирения/Obesity paradox" объясняется тем, что более плотные ("мелкоклеточные") массивные слои служат не только своеобразным экраном для Х-лучей, но и выполняют роль эффективного фильтра, складирующего жирорастворимые трудновыводимые токсины, поступающие в организм из окружающей среды. Повышенный уровень воспалений грудной жировой ("крупноклеточной") ткани у женщин с нормальным и пониженным ИМТ вызван большими масштабами повреждений в тканях МЖ, наносимыми рентгеновскими лучами.

    Что можно порекомендовать женщинам с позиции этиологии рака? Для начала, требуйте замены чрезвычайно опасных деструктивных методов контроля за потенциальной угрозой рака (туберкулеза) на безопасные. Далее, определитесь с принадлежностью к Базовому Контингенту рака (БКР). В настоящее время БКР в США охватывает около 40% населения. В России охват БКР, пока, существенно меньше - около 25%. Это означает, что большинству российских женщин и вовсе следует ограничиться простыми, надежными и безопасными методами мониторинга за своим здоровьем. В идеале, всем женщинам со своими семьями следует незамедлительно определиться с принадлежностью к БКР. Это обеспечит противораковую безопасность людей, истинно нуждающихся в неотложной защите от формирующейся угрозы рака...

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