Учёные рассказали, почему худым женщинам чаще грозит рак груди

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Худые женщины подвержены большему риску заболеть раком груди, нежели дамы в теле. Такое мнение высказали американские учёные. По их мнению, связь между онкологическими заболеваниями и весом женщин обусловлена повышенным уровнем воспалений в тканях, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Учёные провели масштабное исследование с участием женщин, чей индекс массы тела не превышал 25 пунктов. У добровольцев собрали образцы жировой ткани, также им сделали анализ крови.

Результаты эксперимента показали, что у 40 % женщин, принявших в нём участие, заметно повышен уровень воспалений грудной жировой ткани. Специалисты пришли к выводу, что у женщин с нормальным индексом тела клетки жира в грудной ткани крупнее обычного, и они больше подвержены болезненному размножению и росту.

Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин, поражающая в течение жизни от 1/13 до 1/9 женщин в возрасте от 13 до 90 лет. Риск развития рака молочной железы в возрасте после 65 лет в 5,8 раза выше, чем до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем в возрасте до 30 лет.

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