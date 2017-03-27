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В Москве в собственной квартире зарезан врач-анестезиолог

В Москве в собственной квартире зарезан врач-анестезиолог
Фото: life.ru

Тело 46-летнего мужчины, зарезанного в своей квартире на востоке Москвы, обнаружила в четверг, 6 апреля, его дочь. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах столицы, убитый был врачом-анестезиологом.

Погибшего Владимира Бабаева с многочисленными ранами в области шеи его дочь нашла в квартире дома на 15-й Парковой улице, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она также уточнила, что к настоящему моменту задержан подозреваемый. Им оказался знакомый потерпевшего 1988 года рождения. «Известно, что задержанный ранее отбывал наказание за совершении особо тяжкого преступления на территории Московской области», – сказала Иванова.

В ближайшее время задержанного допросят. Мотив преступления устанавливается.

Как стало известно Лайфу, Владимира Бабаева – врача высшей категории, работавшего анестезиологом-реаниматологом в одной из столичных городских больниц, – незадолго до гибели повысили на работе.

По словам соседей погибшего, трагедия произошла около четырёх часов утра: они услышали возню около входной двери в его квартиру и лай соседской собаки. В момент убийства Бабаев был в квартире один, семьи не оказалось дома. У погибшего врача остались жена и трое детей.

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#криминал #происшествия

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