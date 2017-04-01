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Благовещенцев призывают следить за детьми из-за «опасности взрывов»

Благовещенцев призывают следить за детьми из-за «опасности взрывов»
Фото: macdigger.ru

Жители Благовещенска получают по WhatsApp сообщение, призывающее их внимательно следить за своими детьми. Это связано с серией взрывов, которые произошли в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону.

«Информация такая. Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. Только что прогремел еще один взрыв возле школы в Ростове. Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его и прогремел взрыв. Большая просьба – предупредить детей, чтобы не поднимали ничего и не трогали на улице!» – говорится в сообщении.

«Пускай вообще к забытым и брошенным вещам не подходят. (…) Предупредите всех, кого сможете», – гласит сообщение.

Как сообщал ТАСС, утром 6 апреля в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. «Мужчина без определенного места жительства около 6:30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик», – рассказал агентству источник в силовых структурах. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки. Позже стало известно, что происшествие не связано с терактом. Причиной стал бытовой конфликт.

После этого в городе, пишет Росбалт.RU, были обнаружены еще два подозрительных «фонарика». Оба были уничтожены путем подрыва. Выяснилось, что найденные предметы опасности не несут.

Как сообщало Амур.инфо, 7 апреля в Благовещенске оцепили школу № 13. В здании школы обнаружили подозрительный пакет. Позже стало известно, что он опасности не представляет, это обыкновенный мусор. 6 апреля утром центр Благовещенска также был оцеплен. В кофейне «Амурского пассажа» нашли неизвестный пакет. Как сообщили в полиции, в пакете была банка с вареньем.

Амурские правоохранители отмечают, что действия жителей области, когда они видят подозрительные предметы и сообщают об этом в органы, грамотны. Люди проявляют бдительность, и это правильно.

Просмотров всего: 3094

#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    4 часа назад

    Лучше пере бдеть, чем не до бдеть.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    4 часа назад

    За своими детьми следите, чёб их на Вилы не посодили.

  • full

    full
    4 часа назад

    А давайте нагнетать истерику. У нас же не в зачет будут сердечники, которые погибнут от этой истерии?

  • nemolchun

    nemolchun
    4 часа назад

    Да за детьми надо следить лишь только из-за опасности взрыва. А чужое не брать, с пола не поднимать и тд. это не важно и вообще детям внимание уделять в качестве обыкновенного воспитания как-то так. Амур.инфо просто глаза открыли!!!

  • Н.В.

    Н.В.
    4 часа назад

    Ну как-то надо народ отвлечь другими проблемами от массовых митингов- протестов , вот и идет истерика - информация по поводу этих якобы взрывов, А потом соответственно президент молодец- удалец всех победил , рейтинг на 250 % и т. д.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    надо еще в ватсапе по лесковские пельмени страшилок понарассказывать...

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    Н.В.

    Ну как-то надо народ отвлечь другими проблемами от массовых митингов- протестов , вот и идет истерика - информация по поводу этих якобы взрывов, А потом соответственно президент молодец- удалец всех победил , рейтинг на 250 % и т. д.



    Да-да. Нуна сплотиться вакрук сильнава лидира Кабаева, и замочить всех в сортирах.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    3 часа назад

    Н.В.Ну как-то надо народ отвлечь другими проблемами от массовых митингов- протестов , вот и идет истерика - информация по поводу этих якобы взрывов, А потом соответственно президент молодец- удалец всех победил , рейтинг на 250 % и т. д.


    Согласна на все 100...

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Н.В.

    Ну как-то надо народ отвлечь другими проблемами от массовых митингов- протестов , вот и идет истерика - информация по поводу этих якобы взрывов, А потом соответственно президент молодец- удалец всех победил , рейтинг на 250 % и т. д.



    Мне интересно, когда его не станет, люди будут радоваться или горевать?



  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    РАМ

    Н.В.

    Ну как-то надо народ отвлечь другими проблемами от массовых митингов- протестов , вот и идет истерика - информация по поводу этих якобы взрывов, А потом соответственно президент молодец- удалец всех победил , рейтинг на 250 % и т. д.



    Мне интересно, когда его не станет, люди будут радоваться или горевать?



    он будет всегда!..

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