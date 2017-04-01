Благовещенцев призывают следить за детьми из-за «опасности взрывов»

Фото: macdigger.ru

Жители Благовещенска получают по WhatsApp сообщение, призывающее их внимательно следить за своими детьми. Это связано с серией взрывов, которые произошли в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону.

«Информация такая. Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. Только что прогремел еще один взрыв возле школы в Ростове. Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его и прогремел взрыв. Большая просьба – предупредить детей, чтобы не поднимали ничего и не трогали на улице!» – говорится в сообщении.

«Пускай вообще к забытым и брошенным вещам не подходят. (…) Предупредите всех, кого сможете», – гласит сообщение.

Как сообщал ТАСС, утром 6 апреля в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. «Мужчина без определенного места жительства около 6:30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик», – рассказал агентству источник в силовых структурах. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки. Позже стало известно, что происшествие не связано с терактом. Причиной стал бытовой конфликт.

После этого в городе, пишет Росбалт.RU, были обнаружены еще два подозрительных «фонарика». Оба были уничтожены путем подрыва. Выяснилось, что найденные предметы опасности не несут.

Как сообщало Амур.инфо, 7 апреля в Благовещенске оцепили школу № 13. В здании школы обнаружили подозрительный пакет. Позже стало известно, что он опасности не представляет, это обыкновенный мусор. 6 апреля утром центр Благовещенска также был оцеплен. В кофейне «Амурского пассажа» нашли неизвестный пакет. Как сообщили в полиции, в пакете была банка с вареньем.

Амурские правоохранители отмечают, что действия жителей области, когда они видят подозрительные предметы и сообщают об этом в органы, грамотны. Люди проявляют бдительность, и это правильно.

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#жизнь #происшествия

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