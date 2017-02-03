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Амурчане столкнулись с трудностями при покупке льготных билетов авиакомпании «Икар»

Амурчане столкнулись с трудностями при покупке льготных билетов авиакомпании «Икар»
Фото: alta.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она сообщила, что пыталась приобрести билеты для своего ребенка в авиакомпании «Икар», которая накануне открыла продажу льготных билетов. Но при покупке возникли проблемы.

«Мы столкнулись со странным поведением авиакомпании "Икар". При оформлении субсидированных билетов на август из Благовещенска в Москву мы купили льготные детские билеты, а на обратное направление – на 28 августа – нам сообщили, что льгота не открыта и открываться не будет. Мы позвонили представителям "Икара", и нам сказали, чтобы мы брали билеты по полной стоимости. А это более 14 тысяч рублей на одного ребенка! Что же это за программа субсидирования, если детский билет будет стоить дороже взрослого?» – возмущается благовещенка.

В областном министерстве транспорта и строительства сообщили, что, по их информации, авиакомпания «Икар» отменяет продажу билетов по льготным тарифам на рейсы Благовещенск – Москва с 16 августа. Минтранс в свою очередь отправил запросы в Министерство транспорта РФ, в авиакомпанию «Икар» и в Росавиацию для разъяснения ситуации о невыполнении авиакомпанией «Икар» своих обязательств по осуществлению правительственной программы «Дальний Восток–2017».

«На данный момент мы прорабатываем возникшую ситуацию с авиакомпанией "Икар". Вопрос обеспечения президентской программы для жителей Амурской области льготной категории пассажиров стоит у нас на контроле», – прокомментировал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло, сообщает пресс-служба ведомства.

Просмотров всего: 1809

#транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    икар подумал подумал и говорит -а нафуя мне это надо?

  • Фаина

    Фаина
    5 часов назад

    Молодцы ИКАР! Отлично поддержали программу субсидирования перелётов! Как раз в период, когда школьники и студенты должны возвращаться домой с каникул, они решили не продавать субсидированные билеты. Интересно, как же правительство решит данную ситуацию...

  • Ольгаааа

    Ольгаааа
    4 часа назад

    Очень интересно...что делать то? Куда бежать и кому жаловаться? Мне детям нужно купить билеты на конец августа и плевать бы я уже хотела на этот долбанный Икар, но взрослые билеты куплеты и они невозвратные

  • Ольгаааа

    Ольгаааа
    4 часа назад

    Другие авиакомпании продают на весь период, а у Икара льгота видети ли закончилась и именно в самый разгар сезона, это что такое? На минуточку программа то федеральная и какого вы тогда в ней участвуете?

  • avantura

    avantura
    4 часа назад

    Так вот у Федерации и спрашивайте. Если она (Федерация) не выделит нужную сумму Икару, то и льгота будет соответствующая.

  • Щуп

    Щуп
    4 часа назад

    Коллега сегодня взял льготный билет от вимавиа на июнь, и обратно от Икара на июль. Хотя вчера в вимавиа ему сказали, что билетов льготных нет. Брал кстати в Авиатрасте на Ленина 193.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    28 минут назад

    да хоть без оплаты 90% жителей области из за нищеты не летали не когда в жизни и не собираются лететь.

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