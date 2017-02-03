Амурчане столкнулись с трудностями при покупке льготных билетов авиакомпании «Икар»

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В редакцию ИА «Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она сообщила, что пыталась приобрести билеты для своего ребенка в авиакомпании «Икар», которая накануне открыла продажу льготных билетов. Но при покупке возникли проблемы.

«Мы столкнулись со странным поведением авиакомпании "Икар". При оформлении субсидированных билетов на август из Благовещенска в Москву мы купили льготные детские билеты, а на обратное направление – на 28 августа – нам сообщили, что льгота не открыта и открываться не будет. Мы позвонили представителям "Икара", и нам сказали, чтобы мы брали билеты по полной стоимости. А это более 14 тысяч рублей на одного ребенка! Что же это за программа субсидирования, если детский билет будет стоить дороже взрослого?» – возмущается благовещенка.

В областном министерстве транспорта и строительства сообщили, что, по их информации, авиакомпания «Икар» отменяет продажу билетов по льготным тарифам на рейсы Благовещенск – Москва с 16 августа. Минтранс в свою очередь отправил запросы в Министерство транспорта РФ, в авиакомпанию «Икар» и в Росавиацию для разъяснения ситуации о невыполнении авиакомпанией «Икар» своих обязательств по осуществлению правительственной программы «Дальний Восток–2017».

«На данный момент мы прорабатываем возникшую ситуацию с авиакомпанией "Икар". Вопрос обеспечения президентской программы для жителей Амурской области льготной категории пассажиров стоит у нас на контроле», – прокомментировал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло, сообщает пресс-служба ведомства.

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