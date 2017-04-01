В Киеве инициирован сбор подписей за отставку мэра Кличко

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Представители территориальной общины Киева инициировали сбор подписей для досрочного прекращения полномочий Виталия Кличко на посту мэра украинской столицы. Досрочного прекращения полномочий градоначальника потребовали 428 членов организации. Об этом, со ссылкой на СМИ Украины, сообщает ТАСС.

На собрании инициативной группы своё недоверие действующему киевскому мэру выразили руководители крупных общественных организаций – в том числе, глава объединения «Сила общин» Андрей Карпенко, руководитель организации «Трудовое содружество» Лалита Картозия, председатель организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич, глава объединения «Братство» Михаил Кругляк и ещё 82 общественных активиста.

Как пояснил Карпенко, требования активистов связаны с ненадлежащим исполнением Кличко обязанностей мэра – он управляет городом «по остаточному принципу» и равнодушен к проблемам столицы и мнению местной общины.

На первом этапе авторам инициативы необходимо собрать 393 тысячи подписей. После этого они смогут направить подписные листы с соответствующим заявлением в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию. На данный момент отставка, инициированная избирателями, является единственным законным механизмом досрочного прекращения полномочий Кличко.

Известный боксёр и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко был избран мэром Киева 25 мая 2014 года при поддержке партии «Блок Петра Порошенко – “Солидарность”». Взамен он отказался баллотироваться на пост главы государства. 25 октября 2015 года Кличко был переизбран мэром города.

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#политика #Украина

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