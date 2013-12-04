На амурских реках начнут взрывать лед

В Амурской области начали вскрываться реки, толщина и прочность ледового покрова уменьшается. Чтобы не было заторов льда и не возникло угрозы подтопления населенных пунктов, на реках начнут взрывать лед.

С 13 по 20 апреля спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ будут работать в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

На 7 апреля на Верхнем Амуре (Джалинда – Благовещенск) сохраняется ледостав, на Среднем Амуре (Гродеково – Иннокентьевка) в районе Константиновки – вода на льду, в районе Пояркова – ледостав с промоинами; в районе Иннокентьевки – чисто.

На реке Зее, на участке Заречная Слобода – Чагоян, – чисто, в районе Мазанова сохраняется ледостав, на участке Суражевка – Малая Сазанка – ледостав с промоинами, закраины. В районе Белогорья сохраняется ледостав, в районе Благовещенска – закраины.

На реке Селемдже в районе села Стойба – вода на льду, на участке Норск – Богословка – ледостав, ледостав с промоинами.

На реке Бурее – чисто.

На малых реках – Томь, Завитая, Тында, Бысса – ледостав сохраняется местами, вода на льду, промоины, закраины.

Вскрылись реки Архара и Амур в районе Иннокентьевки.

На Зейском и Бурейском водохранилищах – ледостав.

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