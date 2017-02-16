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В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Фото: misanec.ru

8 апреля, в субботу, в Амурской области ожидается сильный снег и порывистый северо-западный ветер до 18-23 метров в секунду. На северо-западе и северо-востоке области, по прогнозам Амурского гидрометцентра, пройдет сильный снег.

В Благовещенске также ожидается снегопад – ночью умеренный, днем – слабый.

Главное управление МЧС России по Амурской области убедительно просит жителей и гостей Приамурья в связи с ожидаемыми погодными условиями соблюдать основные меры личной безопасности:

– закрыть окна, двери, чердачные люки;

– соблюдать осторожность при передвижении;

– при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;

– по возможности ограничить время пребывания на улице.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить: 101. Это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

Просмотров всего: 3284

#погода

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    Сильный снег - это как? Снежинки-атлеты будут давить всех на своём пути что ли )))

  • Микляй

    Микляй
    4 часа назад

    АлекsейСильный снег - это как? Снежинки-атлеты будут давить всех на своём пути что ли )))


    Это как ливень.

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Алекsей

    Сильный снег - это как? Снежинки-атлеты будут давить всех на своём пути что ли )))



    подавилась чаем)))))))))))))))))))))))

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