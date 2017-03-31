Популярный комик Дон Риклз умер в США на 91-м году жизни

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Известный американский комик, лауреат премии «Эмми» Дон Риклз скончался в США в возрасте 90 лет. Артист умер в четверг, 6 апреля, в Лос-Анджелесе из-за почечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Дон Риклз родился 8 мая 1926 года в Нью-Йорке. С 1950-х годов выступал в ночных клубах Лас-Вегаса. Работал с Фрэнком Синатрой. Комик снискал известность грубоватым юмором, этническими шутками и анекдотами, нередко – грубыми и оскорбительными. Риклза называли Купцом отравы по аналогии с Шейлоком. В 1958 году артист дебютировал в кино, а с 1960 года постоянно снимался в телесериалах на общенациональных телеканалах США. Широкую популярность Риклз приобрёл благодаря своим выступлениям на юмористических телешоу Джонни Карсона. В 1995 году он снялся в фильме «Казино» режиссёра Мартина Скорсезе.

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