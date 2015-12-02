У болевшего раком амурчанина Максима Шестопалова выявлен рецидив

У 17-летнего Максима Шестопалова из села Ивановка Амурской области, который, как сообщалось, почти поборол рак, случился рецидив. Об этом сам Максим написал в социальных сетях.

«От меня нет новостей уже долгое время. Я приношу извинения, просто хорошего сказать ничего не могу. У меня рецидив, мой рак оказался бешеным просто. Узнал об этом ещё вчера, и теперь надо это переварить», – сообщил Максим Шестопалов.

Эту информацию подтвердила близкая знакомая Максима Татьяна Незнамова.

«Долго думала, как это написать, но раз сам Максим (…) написал, то я дополню. У него рецидив. Серьёзный. Очень. Из лечения предлагают таргет Pazopanib. Пачка на 30 дней стоит в Корее 150 тысяч рублей. На этот месяц есть. На следующие необходимы средства. Месяцев на шесть, на данный период», – написала Татьяна Незнамова у себя на странице в социальной сети.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» Татьяна Незнамова уточнила, что сейчас вместе с Максимом и его мамой Татьяной она находится в Корее. Объявлен новый сбор средств, чтобы приобрести препарат Pazopanib на пять месяцев. В общей сложности на это требуется 750 тысяч рублей.

Телефоны родителей Максима Шестопалова, Татьяны и Владимира, сейчас недоступны.

Как сообщало Амур.инфо, опухоль брюшной полости у Максима Шестопалова обнаружили в 2015 году. Ему ставили 4 степень рака. Срочное лечение в российских клиниках оказалось невозможным, но юношу приняли врачи Южной Кореи.

В итоге Максим «практически вылечился». По словам его мамы Татьяны Шестопаловой, опухоль уменьшилась на 90 %. «Еще недавно нам врач говорил, что оставался только очаг. В начале октября мы пройдем очередное обследование и очень надеемся, что и очага не будет. Врачи настроены оптимистично. Говорят, что месяца через два нас совсем отпустят домой, в Россию», – говорила тогда Татьяна Шестопалова.

В ноябре 2016 года Максим вернулся домой. Юноша рассказал журналистам, что ему пришлось пережить за год борьбы с болезнью.

Реквизиты для сбора средств:

Карта Сбербанка: 4276 8030 1654 7404

Счёт: 40817810803010030523

Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»

БИК: 040813608

Кор.счет: 30101810600000000608

Получатель: Шестопалов Владимир Валентинович (папа)

Номер МТС: 8 (914) 5606339 ⠀

QiwiWallet: 89145606339

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#жизнь #здоровье

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