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Сегодня, 10:12 15

Благовещенцы почтили память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге

Благовещенцы почтили память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге

В Благовещенске прошла акция «Свеча в окне». Волонтеры бесплатно раздавали прохожим свечи и памятки с информацией об акции. 12 добровольцев находились у четырех крупных торговых центров Благовещенска. Они раздали около двух тысяч свечей и листовок.

«Все знают о трагедии, которая произошла в городе Санкт-Петербурге, большое количество жертв. Мы с молодежью решили тоже присоединиться к этой акции – выставить свечи в восемь часов сегодня. Чтобы максимальное количество горожан привлечь к акции, мы раздаем свечи, памятки», – рассказала ведущий специалист по работе с молодежью молодежного центра «Выбор» Елизавета Апанасенко.

«Это невероятная травма, наверное, для каждого жителя нашей страны. Независимо от того, в каком ты городе живешь – в Благовещенске, в Москве или в Питере. Это Россия. Мы все едины. Сегодня я поддерживаю эту акцию», – говорит благовещенка Олеся Орловцева.

6 апреля в 20:00 благовещенцы выключили в своих домах свет и зажгли свечи.

Чтить память погибших в Благовещенске будут и 8 апреля, в субботу. С 14:00 до 21:00 на Аллее Памяти состоится акция «Вместе против террора».

Просмотров всего: 759

#память

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Комментарии
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  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    6 часов назад

    Так памятная акция сегодня пройдет или вчера была?

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    7 апреля в 20:00 благовещенцы выключили в своих домах свет и зажгли свечи на окнах.

    Сообщение из будущего.

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    6 часов назад

    Извините, с датой ошиблись. Вчера была "свеча в окне". Завтра будет акция "Вместе против террора".

  • full

    full
    6 часов назад

    Кто нибудь объяснит мне - зачем? Зачем людей пытаться собрать в толпу? Зачем все это организовывать? Кому то для галочки? Не понимаю. Почему в одиночку нельзя переживать?

  • РАМ

    РАМ
    6 часов назад

    Хмык

    7 апреля в 20:00 благовещенцы выключили в своих домах свет и зажгли свечи на окнах.

    Сообщение из будущего.



    Это точно. Свет наверное экономят



  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    почем нынче участие в массовке?

  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    ну мосвилям по 400р дают - наши наверное отжучат по 100-150

  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    у меня дома жрать нечего, висят кредиты,хотя я пашу как лошадь -мне похер на то,что произошло

  • Громова

    Громова
    5 часов назад

    бабаяга

    у меня дома жрать нечего, висят кредиты,хотя я пашу как лошадь -мне похер на то,что произошло



    Ну и на"""й ты тогда вообще своё жало сюда сунула? Сиди и пахай,а то в инете торчишь и поносишь тут

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Громова
    бабаяга

    у меня дома жрать нечего, висят кредиты,хотя я пашу как лошадь -мне похер на то,что произошло



    Ну и на"""й ты тогда вообще своё жало сюда сунула? Сиди и пахай,а то в инете торчишь и поносишь тут


    А вы как заинтересованы в том, чтобы не "поносили" этот бред?

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    У нас свободное общество. Каждый волен думать и писать, что думает. Может у вас с интимом не все в порядке? А то раскудахтались тут со своими "указами" :)))))

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    банбан

    ну мосвилям по 400р дают - наши наверное отжучат по 100-150



    +100500. Наши могут и бюджетников выставить забесплатно.



  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    бабаяга

    у меня дома жрать нечего, висят кредиты,хотя я пашу как лошадь -мне похер на то,что произошло



    пора валить нет?

  • Громова

    Громова
    2 часа назад

    виталя1979

    У нас свободное общество. Каждый волен думать и писать, что думает. Может у вас с интимом не все в порядке? А то раскудахтались тут со своими "указами" :)))))



    У каждого есть проблемы и т.д. Но если те всё равно где и что там рвануло...кто погиб и т.д...то лучше пройти мимо и сойти за умного.

    По поводу интима я не поняла? У вас под 40 лет возникли какие-то проблемы с писюном? Так это не ко мне,а к доктору. Счастливого пути.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    25 минут назад

    Сегодня одна барышня 25 лет с высшим образованием МАП спросила меня. Где был теракт в метро в ПИТЕРЕ или Санкт-Петербурге. Мот ответ был Петроград, так она нечего и не поняла. А мы говорим о патриотизме в нашей стране.

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