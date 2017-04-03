Благовещенцы почтили память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге

В Благовещенске прошла акция «Свеча в окне». Волонтеры бесплатно раздавали прохожим свечи и памятки с информацией об акции. 12 добровольцев находились у четырех крупных торговых центров Благовещенска. Они раздали около двух тысяч свечей и листовок.

«Все знают о трагедии, которая произошла в городе Санкт-Петербурге, большое количество жертв. Мы с молодежью решили тоже присоединиться к этой акции – выставить свечи в восемь часов сегодня. Чтобы максимальное количество горожан привлечь к акции, мы раздаем свечи, памятки», – рассказала ведущий специалист по работе с молодежью молодежного центра «Выбор» Елизавета Апанасенко.

«Это невероятная травма, наверное, для каждого жителя нашей страны. Независимо от того, в каком ты городе живешь – в Благовещенске, в Москве или в Питере. Это Россия. Мы все едины. Сегодня я поддерживаю эту акцию», – говорит благовещенка Олеся Орловцева.

6 апреля в 20:00 благовещенцы выключили в своих домах свет и зажгли свечи.

Чтить память погибших в Благовещенске будут и 8 апреля, в субботу. С 14:00 до 21:00 на Аллее Памяти состоится акция «Вместе против террора».

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