Twitter подал в суд на правительство США из-за требований раскрыть данные пользователя

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Компания Twitter Inc. подала в суд на правительство Соединённых Штатов Америки. На такой шаг интернет-компанию толкнули требования властей США получить личные данные владельца одной из учётных записей. Об этом, ссылаясь на NBC News, сообщает «Лента.ру».

По данным американского телеканала, в иске, направленном в окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что речь идет о странице @ALT_uscis, называющей себя альтернативным аккаунтом правительственной Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Как сообщили адвокаты Twitter, 14 марта компании поступил запрос из погранично-таможенной службы о предоставлении таких данных, как логин, телефонный номер, адрес электронной почты и IP-адрес, обладателя микроблоге, в котором размещаются публикации с критикой президента США Дональда Трампа и проводимой им иммиграционной политики.

Руководство Twitter настаивает на неправомерности действия авторов запроса. Юристы компании настаивают на том, что пограничной службе сначала необходимо доказать, что было совершено преступление или правонарушение, и сокрытие данных владельца аккаунта препятствует расследованию.

Истцы также подчёркивают, что действия властей страны противоречит американским законам. В компании уверены: право на свободу слова, прописанное в конституции США, даёт пользователям право распространять такие «анонимные или псевдоанонимные политические заявления».

Как отмечает «Интерфакс», после инаугурации Трампа альтернативные аккаунты появились сразу у нескольких государственных ведомств, в том числе у NASA и Агентства по охране окружающей среды.

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