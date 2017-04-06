Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:02 0

Twitter подал в суд на правительство США из-за требований раскрыть данные пользователя

Twitter подал в суд на правительство США из-за требований раскрыть данные пользователя
Фото: Фото: Globallookpress.com

Компания Twitter Inc. подала в суд на правительство Соединённых Штатов Америки. На такой шаг интернет-компанию толкнули требования властей США получить личные данные владельца одной из учётных записей. Об этом, ссылаясь на NBC News, сообщает «Лента.ру».

По данным американского телеканала, в иске, направленном в окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что речь идет о странице @ALT_uscis, называющей себя альтернативным аккаунтом правительственной Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Как сообщили адвокаты Twitter, 14 марта компании поступил запрос из погранично-таможенной службы о предоставлении таких данных, как логин, телефонный номер, адрес электронной почты и IP-адрес, обладателя микроблоге, в котором размещаются публикации с критикой президента США Дональда Трампа и проводимой им иммиграционной политики.

Руководство Twitter настаивает на неправомерности действия авторов запроса. Юристы компании настаивают на том, что пограничной службе сначала необходимо доказать, что было совершено преступление или правонарушение, и сокрытие данных владельца аккаунта препятствует расследованию.

Истцы также подчёркивают, что действия властей страны противоречит американским законам. В компании уверены: право на свободу слова, прописанное в конституции США, даёт пользователям право распространять такие «анонимные или псевдоанонимные политические заявления».

Как отмечает «Интерфакс», после инаугурации Трампа альтернативные аккаунты появились сразу у нескольких государственных ведомств, в том числе у NASA и Агентства по охране окружающей среды.

Просмотров всего: 35

#интернет #политика #суды #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Песков назвал похабщиной плакат с накрашенным человеком, похожим на Путина
В России и мире 1

Учёные рассказали, почему худым женщинам чаще грозит рак груди
В России и мире

В Киеве инициирован сбор подписей за отставку мэра Кличко
В России и мире

Популярный комик Дон Риклз умер в США на 91-м году жизни