Где нашли пропавших в Воронежской области подростков: обзор прессы

Фото: temavoronezh.ru

Обзор прессы для Амур.инфо подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В нем новости о том, что наиболее защищенный архив интеллектуального наследия человечества создан в Норвегии; диких животных от будущего водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС отгоняют с помощью взрывпакетов; о том, как арестовывали главу Удмуртии.

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Из «Российской газеты» Павел Андреевич узнал, что Норвегия создала самый защищенный в мире архив интеллектуального наследия человечества. Он находится на Шпицбергене на глубине 150 метров в особом бункере, оборудованном взрывоустойчивыми дверьми и шлюзовыми камерами. Бункер выдержит любую техногенную катастрофу, падение астероида, ядерную войну или глобальное потепление/похолодание. Гарантированный срок хранения информации – 500 лет, но и за 1000-летие с материалами ничего не случится. И названный бункер – уже второй. В первом хранятся семена самых разных растений из самых разных уголков планеты. Кто платит за содержание этих хранилищ, не говорится.

Вам статья

В «Амурской правде», обозреватель советует прочитать статью «Пиво перешло в онлайн». Здесь говорится о том, что амурские предприниматели возмущены ценой касс с интернет-доступом – это раз, и отсутствием таковых – это два. При этом, по новым правилам игры на рынке, все магазины и кафе области обязаны продавать алкоголь только с использованием таких аппаратов. В противном случае – покупка мыла и веревки.

Очень интересно

Еще газета убеждает читателя в том, что «Нефтехимический завод в Свободном не навредит экологии». Похожее предприятие-близнец было показано губернатору области А. Козлову в Тобольске. Там воздействие на окружающую среду сведено к минимуму.

И тут Павел Савинкин некстати вспомнил многолетние споры вокруг Байкальского ЦБК. Сторонники комбината даже пили воду из очистных сооружений, доказывая стерильность производства (стоит только вспомнить фильм «У озера»). Но само озеро это так и не убедило, Байкал не принял такой «чистоты».

Кстати, в «Российской газете» сегодня опять полностраничная статья об угрозе озеру…

Об этом пишут все

В «Комсомольской правде» пишут о том, что диких животных от будущего водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС отгоняют хлопушками. Взрывпакет бросают в металлическое ведро, раздается грохот и животные дают дёру. Теперь им предстоит устраиваться где-нибудь на новом месте. С одной стороны, божью тварь спасают. С другой – насильно выгоняют с насиженных мест. «Вот представьте, живете вы, живете…» – вздыхает обозреватель и переходит к другой публикации.

Еще здесь пишут о том, как арестовывали главу Удмуртии. Не по должности взятку принял, но тут ничего особенного, все под богом.

Напишут же такое

Далее «Российская газета-Неделя», в которой Павел Андреевич обращает внимание читателей на статью о том, чего лучше не делать в зарубежных поездках, чтобы не обидеть местное население.

К примеру, в КНДР статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира следует фотографировать только в полный рост, упаси господь снять только половину – чревато! А в Новой Зеландии, если при встрече с вами абориген выпучит глаза, не думайте, что у него проблемы с желудком: это он так здоровается. И т.д. Интересно и познавательно!

На посошок

В заключение тоже – «Российская газета-Неделя» с симпатичной драматическо-комичной информашкой, которую автор обзора цитирует полностью: «В Воронежской области случилось двойное ЧП. Одновременно в двух соседних селах исчезли дети. Из села Воронцовка прямо с уроков ушла 15-летняя школьница, а из деревни Клеповка – 16-летний парень. Их объявили в федеральный розыск. И – нашли. Оказалось, что воронежские Ромео и Джульетта сняли жилье на берегу Азовского моря и устроили себе медовый месяц. Молодых влюбленных доставили домой к родителям». Заголовок хороший: «Окончен школьный роман»…

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