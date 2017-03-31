Минэкономразвития: покупать валюту сейчас очень выгодно

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Министерство экономического развития РФ (МЭР) считает текущий момент весьма привлекательным и выгодным для покупки валюты населением. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин на пресс-конференции в минувший четверг, передаёт РИА Новости.

Вчера МЭР представило обновлённый макроэкономический прогноз на текущий год и на период до 2020 года. Прогноз по среднему курсу американской валюты на 2017 год понижен до 64,4 рубля с 67,5 рубля. В Минэкономразвития ожидают при сохранении текущих цен на нефть роста курса доллара в ближайшее время до 63-64 рубля. При этом курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей.

Кроме того, базовый прогноз МЭР по среднему курсу доллара на будущий год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году – до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

«Мы считаем текущий момент для компаний-импортёров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты», – подчеркнул министр экономического развития.

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