Рок-мюзикл «Бременские музыканты» представили зрителям Благовещенска

В среду, 5 апреля, в ОКЦ Благовещенска зрителям представили театрализованный спектакль по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты», с аранжировками на музыку Геннадия Гладкова. Музыкальная обработка превратила известную историю в настоящий рок-мюзикл.

Сыграли в спектакле воспитанники коллективов Общественно-культурного центра. Ребята постарались максимально осовременить сюжет.

Придумала поставить «Бременских музыкантов» на сцене ОКЦ Светлана Галиева – руководитель творческой студии ART-major. Идея возникла еще в сентябре, но основная работа кипела в последние месяцы: шили костюмы для полусотни человек, готовили масштабные декорации для городских улиц, разбойничьей берлоги, пышного королевского дворца. Аранжировки, в которых сошлись музыка Геннадия Гладкова и хиты американской группы Limp Bizkit, прописала благовещенская группа Honda-band.

«Это была наша первая большая работа, в которой совпали и театрализация, и поющие вокалисты, и рок-музыка. Это совершенно новый уровень технического обеспечения, у нас сразу пять поющих микрофонов, "живая" рок-группа Honda-band работает на сцене на протяжении всего спектакля. Признаюсь, было страшновато. И как любому артисту, любому творческому человеку нам интересна, конечно, реакция зрителей», – говорит Светлана Галиева.

В мюзикле много танцев, их подготовила педагог студии художественной гимнастики «Грация» Юлия Московченко. Были даже постановочные бои. Продолжался спектакль около двух часов, и в завершение многие зрители в зале аплодировали стоя.

«Я не заметил, как прошло время, мне понравились все артисты. Было весело», – поделился зритель Влад Лысун.

Подробности о постановке читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет» на Амур.инфо.

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