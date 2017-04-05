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Апрель на себя не похож: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля

Апрель на себя не похож: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля
Фото: dimplify.com

В пятницу, 7 апреля, в Приамурье ожидается увеличение облачности, местами пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Дует сильный ветер южного, юго-восточного направления, местами его порывы достигают 17 метров в секунду.

Температура воздуха – от 7 до 12 градусов выше нуля, на севере – до 2 градусов ниже нуля.

В Благовещенске синоптики Амурского гидрометцентра также прогнозируют увеличение облачности, а вечером – небольшой дождь. В порывах скорость южного ветра будет достигать 12-17 метров в секунду. Уличные термометры покажут +10...+12 градусов.

Просмотров всего: 944

#погода

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Комментарии
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  • Микляй

    Микляй
    7 часов назад

    Котэ шикарен!

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