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В Благовещенске оцепили школу № 13

В Благовещенске оцепили школу № 13

В пятницу, 7 апреля, в Благовещенске оцепили школу № 13. Об этом редакции Амур.инфо сообщили родители. Учебное заведение находится в микрорайоне на улице Кантемирова.

«Ребенок мне сообщил, что их не пускают в школу, все стоят на улице. Учитель сначала не брала трубку, потом сообщила, что все нормально», – рассказала Амур.инфо одна из мам.

Вокруг школы стоят пожарные расчеты, автомобиль полиции, скорая помощь.

Позднее в амурском управлении МВД сообщили, что в здании школы был найдет неизвестный пакет. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного. При обследовании выяснилось, что в пакете был мусор.

Накануне, 6 апреля, утром центр Благовещенска также был оцеплен. В кофейне «Амурского пассажа» нашли неизвестный пакет. Позже выяснилось, что в пакете была банка с вареньем.

Просмотров всего: 10075

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • Потенциал

    Потенциал
    7 часов назад

    Давно пора ставить вопрос об охране объектов частными охранными компаниями, которые проходили бы специальный курс обучения-я об этом говорил еще в 2000 году, когда преподавал данный предмет-но тогда тоже все свелось к мнимым мероприятиям, которые показали по местным СМИ и все на этом закончилось.

    В любой школе ДОЛЖЕН быть специально обученный охранник, который не только бы проверял школу и делал бы обход, но исключал бы иные ПРОИСШЕСТВИЯ-но у нас же как, у нас как бы "подешевше"

  • Борн

    Борн
    7 часов назад

    Школы бы такого и взяли, только он за 10 тыщ не пойдет работать охранником и вахтером одновременно.

  • Радик28

    Радик28
    7 часов назад

    я об этом говорил)))) А я это кто? Кто ты потенциал?)))

  • ФиФи

    ФиФи
    7 часов назад

    Радик28

    я об этом говорил)))) А я это кто? Кто ты потенциал?)))



    Труш, не иначе

  • ФиФи

    ФиФи
    7 часов назад

    Ребенок вчера посеяла в школе пакет с формой, пытались найти - куча пакетов, рюкзаков, но все не наши.

    Блииин, в 13 школе уборщица клуша, а охранник все пакеты знает в лицо, ну круто, чо

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    7 часов назад

    С месячишку истерия еще продлица в головах охранников и техничек различных уровней, а там скоро лето и все вернется на круги своя.

  • Фока

    Фока
    7 часов назад

    У нас тоже зимой пакет обнаружили на крыльце, вызвали всех кого можно....ждали кого-то ждали...один ДПСник, говорит, если что о семье позаботьтесь....пошёл и вытрес снег из пакета

  • РАМ

    РАМ
    7 часов назад

    После митингов 26 марта будут путинги 8 апреля, объединяемся вокруг лысего карлика против террора

  • Туж2

    Туж2
    7 часов назад

    РАМ

    После митингов 26 марта будут путинги 8 апреля, объединяемся вокруг лысего карлика против террора



    лучше объединяться вокруг волосатого великана по имени Изони Азидом, с кликухой РАМ и с неопределенной гендерной принадлежностью...

    З.Ы. Он научит как жить правильно. Канешо

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    Фока

    У нас тоже зимой пакет обнаружили на крыльце, вызвали всех кого можно....ждали кого-то ждали...один ДПСник, говорит, если что о семье позаботьтесь....пошёл и вытрес снег из пакета



    у нас быстро отреагировали. оперативно сработали все службы...собакен прикольный с "милицией приезжал" (с)..

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    ФиФи

    Ребенок вчера посеяла в школе пакет с формой, пытались найти - куча пакетов, рюкзаков, но все не наши.

    Блииин, в 13 школе уборщица клуша, а охранник все пакеты знает в лицо, ну круто, чо



    Уборщица и так за копейки дерьмо убирает за всеми на большой территории. Ей не до пакетов чужих. За своими вещами следите сами.

    Пусть ученики сами школу моют и пхд наводят везде, как это было раньше. А уборщица только туалеты мыть будет и за пакетами следить.

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    кому то выгодно сейчас нервоз вокруг детей создавать. Совсем совесть потеряли.

  • ФиФи

    ФиФи
    6 часов назад

    vertex

    ФиФи

    Ребенок вчера посеяла в школе пакет с формой, пытались найти - куча пакетов, рюкзаков, но все не наши.

    Блииин, в 13 школе уборщица клуша, а охранник все пакеты знает в лицо, ну круто, чо



    Уборщица и так за копейки дерьмо убирает за всеми на большой территории. Ей не до пакетов чужих. За своими вещами следите сами.

    Пусть ученики сами школу моют и пхд наводят везде, как это было раньше. А уборщица только туалеты мыть будет и за пакетами следить.



    уборщица клуша свой пакет забыла

    ау, защитник уборщиц

    за мою форму не переживай

    не найдет - новую куплю

    за себя переживай - хватит ли на пиво

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    ФиФи

    vertex

    ФиФи

    Ребенок вчера посеяла в школе пакет с формой, пытались найти - куча пакетов, рюкзаков, но все не наши.

    Блииин, в 13 школе уборщица клуша, а охранник все пакеты знает в лицо, ну круто, чо



    Уборщица и так за копейки дерьмо убирает за всеми на большой территории. Ей не до пакетов чужих. За своими вещами следите сами.

    Пусть ученики сами школу моют и пхд наводят везде, как это было раньше. А уборщица только туалеты мыть будет и за пакетами следить.



    уборщица клуша свой пакет забыла

    ау, защитник уборщиц

    за мою форму не переживай

    не найдет - новую куплю

    за себя переживай - хватит ли на пиво



    Мне с высокой колокольни и на твою форму и на твое пиво.

    Пока сами к труду не приучены - не будете уважать чужой труд.

  • ФиФи

    ФиФи
    5 часов назад

    vertex

    Пока сами к труду не приучены - не будете уважать чужой труд.



    похмелись, а то плохо соображаешь

    причем тут пакет, забытый уборщицей

    и общественно полезный труд??

    мой ребенок регулярно участвует в генеральных уборках и дежурит по классу

    своих лентяев на других не вешай, ага?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Я о чем и говорю, свое дерьмо вымывайте сами и уважайте также труд уборщицы.

    Я с тобой не пил и ты не наливала, чтобы опохмеляться)))

    По теме новости есть чего еще?

  • Полиграф

    Полиграф
    5 часов назад

    Это что такой новый способ мусор выбрасывать, позвонил в полицию что пакет "подазрительный" по двору ветром носит и жди когда приедут. Бред именно этого и добиваются террористы. чтоб психоз был. Возле мусорных баков столько пакетов валяется почему никто не реагирует.

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Шутки шутками,но дети ,оказывается,не защищены?

  • Лёлечка

    Лёлечка
    3 часа назад

    А я недавно пакет с мусором в лифте нашла... Поднялась вместе с ним и на этаже выкинула в мусоропровод. Оказывается нужно было полицию вызывать))

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?

  • Полиграф

    Полиграф
    3 часа назад

    Лёлечка

    А я недавно пакет с мусором в лифте нашла... Поднялась вместе с ним и на этаже выкинула в мусоропровод. Оказывается нужно было полицию вызывать))



    Вас еще и судить можно вы рисковали своей жизнью и жизнями налогоплательщиков живущих в вашем чудесном подъезде. Но почему вы не заподозрили след Алькады. Ведь ваш подъезд очень важен в этом не спокойном мире. увидели тряпку какую звоните в МЧС вдруг она пропитана отравляющими химикатами и очень опасна а пакет с мусором точно замаскированное химическое оружие, обязательно нужно сообщить в СЭС.

  • brokle

    brokle
    3 часа назад

    паника, это самое главное оружие террористов. Нужно просто быть бдительными. А школы и сады правда ни кем не охраняются, потому что зп охранника хотят возложить на плечи родителей. А почему бы изначально сразу не организовать такую службу, дешевле же бюджету МЧС вызывать.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    КРЯ!!!

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?



    Да, Кря, верное замечание. Почему простых людей терроризируют, а виллы чинуш не трогают? Какой-то странный терроризм получается.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    РАМ
    КРЯ!!!

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?



    Да, Кря, верное замечание. Почему простых людей терроризируют, а виллы чинуш не трогают? Какой-то странный терроризм получается.





    Так всегда так было:-панЫ дерутся , а у холопов чубы трещат!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    РАМ

    КРЯ!!!

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?



    Да, Кря, верное замечание. Почему простых людей терроризируют, а виллы чинуш не трогают? Какой-то странный терроризм получается.



    И вот этот факт наводит на мысль, что свои виллы взрывать никто не захочет.



    А вот простой народ, который вместо "майбахов и геликов" катается на метро и автобусах, взрывать можно и нужно!



    Ибо после этого они, как один и в едином порыве, объединятся против внешнего врага, а про своего, внутреннего, забудут.



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Полиграф

    Это что такой новый способ мусор выбрасывать, позвонил в полицию что пакет "подазрительный" по двору ветром носит и жди когда приедут. Бред именно этого и добиваются террористы. чтоб психоз был. Возле мусорных баков столько пакетов валяется почему никто не реагирует.



    бред..полиция ваш пакет ни куда не повезет если там мусор..сами убирать и будете потом, тока они его еще и разворошат..:)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    brokleпаника, это самое главное оружие террористов. Нужно просто быть бдительными. А школы и сады правда ни кем не охраняются, потому что зп охранника хотят возложить на плечи родителей. А почему бы изначально сразу не организовать такую службу, дешевле же бюджету МЧС вызывать.


    А почему бы изначально не сократить, к примеру, Козлова с его замами и на сэкономленные деньги не нанять охрану детям? Опять же вопрос: кого будут по тобольскам возить? И тут у меня есть ответ - возьмите моего кота! В раз 10 дешевле, за 20 тыр в месяц.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дмитрий1

    brokleпаника, это самое главное оружие террористов. Нужно просто быть бдительными. А школы и сады правда ни кем не охраняются, потому что зп охранника хотят возложить на плечи родителей. А почему бы изначально сразу не организовать такую службу, дешевле же бюджету МЧС вызывать.


    А почему бы изначально не сократить, к примеру, Козлова с его замами и на сэкономленные деньги не нанять охрану детям? Опять же вопрос: кого будут по тобольскам возить? И тут у меня есть ответ - возьмите моего кота! В раз 10 дешевле, за 20 тыр в месяц.


    Вполне логично, охрану - детям, едроботы пусть сами себя охраняют, коту - дачу в Белогорье и на курорт в Тобольск. Дмитрия - в губернаторы.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Oldlord
    РАМ

    КРЯ!!!

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?



    Да, Кря, верное замечание. Почему простых людей терроризируют, а виллы чинуш не трогают? Какой-то странный терроризм получается.



    И вот этот факт наводит на мысль, что свои виллы взрывать никто не захочет.



    А вот простой народ, который вместо "майбахов и геликов" катается на метро и автобусах, взрывать можно и нужно!



    Ибо после этого они, как один и в едином порыве, объединятся против внешнего врага, а про своего, внутреннего, забудут.





    Ага. Ты один такой умный, а другие про это даже и не подозревают. В Яндексе набери "Мальцев против Путина" и посмотри ролик "почему шахиды не взрывают чиновников" - может тогда поймешь, почему писька членом называется))).

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Дмитрий1
    vertex
    Дмитрий1

    brokleпаника, это самое главное оружие террористов. Нужно просто быть бдительными. А школы и сады правда ни кем не охраняются, потому что зп охранника хотят возложить на плечи родителей. А почему бы изначально сразу не организовать такую службу, дешевле же бюджету МЧС вызывать.


    А почему бы изначально не сократить, к примеру, Козлова с его замами и на сэкономленные деньги не нанять охрану детям? Опять же вопрос: кого будут по тобольскам возить? И тут у меня есть ответ - возьмите моего кота! В раз 10 дешевле, за 20 тыр в месяц.


    Вполне логично, охрану - детям, едроботы пусть сами себя охраняют, коту - дачу в Белогорье и на курорт в Тобольск. Дмитрия - в губернаторы.


    Я бы должность губера АмО неглядя обменял с моей доплатой на гражданство Канады или Австралии. А потому как нынешние однажды будут висеть на столбах яйцами кверху, а я хочу просто по- человечески детей растить, яблоки в своём огороде собирать, делать простое и полезное для общества, в котором я живу. Я хочу жить и всякие козловы-путины мне нахер не нужны.


    а при чем Канада? там своих тараканов хватает.

  • Фыр

    Фыр
    41 минута назад

    Лёлечка

    А я недавно пакет с мусором в лифте нашла... Поднялась вместе с ним и на этаже выкинула в мусоропровод. Оказывается нужно было полицию вызывать))



    а дядя фонарик нашел

    и не повезло

    http://www.amur.info/news/2017/04/07/123018

  • Nebo

    Nebo
    38 минут назад

    А вам не кажется , что у нас уже есть службы и органы власти в должностные обязанности которых входит осуществление общественного порядка ? Зачем кормить бездельников и пытаться подменить их работу другими лицами ? Мы уже настолько привыкли к всеобщей безответственности и разгильдяйству , что считаем уже это за норму. И даже в школе не охранник должен отвечать за безопасность детей, а директор школы . Даже в мелочах - на переменах эти функции можно возлагать на старшеклассников.

  • СаняCh

    СаняCh
    27 минут назад

    Nebo

    А вам не кажется , что у нас уже есть службы и органы власти в должностные обязанности которых входит осуществление общественного порядка ? Зачем кормить бездельников и пытаться подменить их работу другими лицами ? Мы уже настолько привыкли к всеобщей безответственности и разгильдяйству , что считаем уже это за норму. И даже в школе не охранник должен отвечать за безопасность детей, а директор школы . Даже в мелочах - на переменах эти функции можно возлагать на старшеклассников.



    А потом судится с родителями этих самых старшекласников?

    "У ГОСУДАРСТВА ДЕНЕГ НА ОХРАНУ НЕТ!? ДЕТИ ХОДЯТ УЧИТСЯ!"- таки реплики уже звучали, не несите ерунды

  • СаняCh

    СаняCh
    24 минуты назад

    vertex

    Дмитрий1

    brokleпаника, это самое главное оружие террористов. Нужно просто быть бдительными. А школы и сады правда ни кем не охраняются, потому что зп охранника хотят возложить на плечи родителей. А почему бы изначально сразу не организовать такую службу, дешевле же бюджету МЧС вызывать.


    А почему бы изначально не сократить, к примеру, Козлова с его замами и на сэкономленные деньги не нанять охрану детям? Опять же вопрос: кого будут по тобольскам возить? И тут у меня есть ответ - возьмите моего кота! В раз 10 дешевле, за 20 тыр в месяц.


    Вполне логично, охрану - детям, едроботы пусть сами себя охраняют, коту - дачу в Белогорье и на курорт в Тобольск. Дмитрия - в губернаторы.



    Боты либерасты даже такую тему умудряются политизировать. Ничего святого у Труша не осталось. Пиараст

  • Olya Sokoluk

    Olya Sokoluk
    7 минут назад

    То чувство когда мы выбежали на задний двор школы и начали прощатся

  • Фыр

    Фыр
    5 минут назад

    СаняCh

    Nebo

    А вам не кажется , что у нас уже есть службы и органы власти в должностные обязанности которых входит осуществление общественного порядка ? Зачем кормить бездельников и пытаться подменить их работу другими лицами ? Мы уже настолько привыкли к всеобщей безответственности и разгильдяйству , что считаем уже это за норму. И даже в школе не охранник должен отвечать за безопасность детей, а директор школы . Даже в мелочах - на переменах эти функции можно возлагать на старшеклассников.



    А потом судится с родителями этих самых старшекласников?

    "У ГОСУДАРСТВА ДЕНЕГ НА ОХРАНУ НЕТ!? ДЕТИ ХОДЯТ УЧИТСЯ!"- таки реплики уже звучали, не несите ерунды



    ну скажу по секрету - денег даже на учебники нет

    и чо

  • А285МТ

    А285МТ
    3 минуты назад

    В каждом обсуждении какая-то завистливая санина будь то по имени Дмитрий или ещё кто-то не далёкий вплетает губернатора. По всем твоим комментариям понятно, что лучше бы их писал твой кот, может какую более полезную идею подкинул. Единственное чем можно гордиться, что вырастил такого достойного питомца который повысил безопасность нашей страны.

  • А285МТ

    А285МТ
    3 минуты назад

    В каждом обсуждении какая-то завистливая санина будь то по имени Дмитрий или ещё кто-то не далёкий вплетает губернатора. По всем твоим комментариям понятно, что лучше бы их писал твой кот, может какую более полезную идею подкинул. Единственное чем можно гордиться, что вырастил такого достойного питомца который повысил безопасность нашей страны.

  • А285МТ

    А285МТ
    3 минуты назад

    В каждом обсуждении какая-то завистливая санина будь то по имени Дмитрий или ещё кто-то не далёкий вплетает губернатора. По всем твоим комментариям понятно, что лучше бы их писал твой кот, может какую более полезную идею подкинул. Единственное чем можно гордиться, что вырастил такого достойного питомца который повысил безопасность нашей страны.

  • РАМ

    РАМ
    57 секунд назад

    Дмитрий1

    Oldlord

    РАМ

    КРЯ!!!

    А Чё ещё оцепить надо?

    Вилы огородные надо оцеплять?



    Да, Кря, верное замечание. Почему простых людей терроризируют, а виллы чинуш не трогают? Какой-то странный терроризм получается.



    И вот этот факт наводит на мысль, что свои виллы взрывать никто не захочет.

    А вот простой народ, который вместо "майбахов и геликов" катается на метро и автобусах, взрывать можно и нужно!

    Ибо после этого они, как один и в едином порыве, объединятся против внешнего врага, а про своего, внутреннего, забудут.



    Ага. Ты один такой умный, а другие про это даже и не подозревают. В Яндексе набери "Мальцев против Путина" и посмотри ролик "почему шахиды не взрывают чиновников" - может тогда поймешь, почему писька членом называется))).


    Почему же Мальцева никто не "закрывает", он же экстремистские передачи снимает про революцию 17 года - читай призывает к свержению Ла-ла-ла-ла.



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