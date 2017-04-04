В пятницу, 7 апреля, в Благовещенске оцепили школу № 13. Об этом редакции Амур.инфо сообщили родители. Учебное заведение находится в микрорайоне на улице Кантемирова.

«Ребенок мне сообщил, что их не пускают в школу, все стоят на улице. Учитель сначала не брала трубку, потом сообщила, что все нормально», – рассказала Амур.инфо одна из мам.

Вокруг школы стоят пожарные расчеты, автомобиль полиции, скорая помощь.

Позднее в амурском управлении МВД сообщили, что в здании школы был найдет неизвестный пакет. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного. При обследовании выяснилось, что в пакете был мусор.

Накануне, 6 апреля, утром центр Благовещенска также был оцеплен. В кофейне «Амурского пассажа» нашли неизвестный пакет. Позже выяснилось, что в пакете была банка с вареньем.

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