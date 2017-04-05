7 апреля: Рунет, здоровье и «люциферчики»

Фото: оренбургская-црб.рф

Ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года, отмечается Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Каждый год ВОЗ посвящает этот праздник глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты.

В разное время этот День проходил под девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней» и так далее.

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Также 7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей русскоязычного Интернета дата – День рождения Рунета. Именно в этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен – .ru – и внесён в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Сегодня в России введен ещё один домен – .рф. Это первый в Интернете домен на кириллице. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года и сначала была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год – в ноябре 2010 года. Ко дню рождения Рунета редакция Амур.инфо подготовила тест, посвящённый интернет-мемам.

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190 лет назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички – в том виде, какими мы их знаем сегодня. Уокер придумал своё изобретение, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать её, он чиркнул палкой по полу – тут же вспыхнул огонь.

Англичанин стал экспериментировать, и 7 апреля 1827 года состоялась первая коммерческая сделка: Уокер продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Правда, Уокер, демонстрировавший своё открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. Зато это сделал Сэмьюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами.

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90 лет назад американский учёный Герберт Айвс провёл первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

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245 лет назад родился Франсуа Мари Шарль Фурье – французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма, основатель системы фурьеризма; автор термина «феминизм». Идеи философа получили название фурьеристических, а последователей прозвали фурьеристами.

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