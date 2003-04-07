Швеи состязались с металлистами: история Приамурья

7 апреля 1929 года стал первым днём социалистического соревнования предприятий Благовещенска за укрепление трудовой дисциплины. Первыми стартовали коллективы швейной фабрики и завода «Амурский металлист». Швеи бросили вызов рабочим.

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В 1928 году амурская окружная конференция групп бедноты наметила меры по вовлечению бедноты в коллективные хозяйства, а также обсудила доклады о задачах партии в деревне. Конференция проработала два дня и закрылась 7 апреля.

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7 апреля 1949 года в Приамурье организована областная санитарно-эпидемиологическая станция.

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Как в короткие сроки ликвидировать третью смену и вообще уменьшить сменность занятий, говорили на заседании исполкома областного Совета депутатов трудящихся в 1960 году. Состоялось оно 7 апреля.

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7 апреля 1962 года коммунисты рассматривали вопрос о развитии производительных сил Амурской области на 1961-1980 годы. В региональном совещании, проведённом по инициативе обкома КПСС, участвовали представители Госэкономсовета СССР и научных учреждений страны.

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«Свято хранить и умножать революционные, боевые и трудовые традиции партии и народа» клялись комсомольцы и молодёжь Благовещенска, участники пленума обкома ВЛКСМ. 7 апреля 1967 года они митинговали на набережной Амура.

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7 апреля 1972 года актив областной партийной организации обсуждал задачи по дальнейшему увеличению производства и заготовок зерна, сои и других продуктов полеводства.

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2003 год. В управлении внутренних дел Амурской области состоялось новое назначение. Приказом министра внутренних дел исполняющим обязанности начальника областного УВД был назначен генерал-майор милиции Юрий Фокин.

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Главу сельской администрации села Волково Александра Кузьмина признали невиновным – 7 апреля 2005 года такое решение принял областной суд Приамурья. Уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Александра Кузьмина обвиняли в халатности. Причина – отключение тепла в самые морозы в декабре 2003 года.

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В 2009 году 7 апреля в Амурском драматическом театре прошла презентация книги, написанной в лучших традициях исторического детектива. Сам Станислав Рем – это литературный псевдоним автора, известного многим как Вячеслав Рыбаков – называет свое произведение провинциальным романом. «Простая шахматная доска» – роман, изданный в Благовещенске, повествующий о событиях начала XX века, которые происходили в городе, и написанный коренным благовещенцем.

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2011 год. В Благовещенском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Новинка. При пункте располагалась квартира фельдшера, так что он мог почти круглосуточно находиться на работе. Реконструкция бывшего здания магазина под ФАП площадью в 200 квадратных метров, включая две жилые комнаты для фельдшера, велась за счёт внебюджетных средств.

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#жизнь #история

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