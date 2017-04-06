Российская космическая драма и триллер с Арнольдом Шварценеггером: кинопремьеры недели

Фото: THR.ru

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартовали шесть кинопремьер. В их числе две российские ленты — драма «Время первых», основанная на реальных событиях, а также фантастический фильм «Танцы насмерть». Также благовещенцы увидят триллер с Арнольдом Шварценеггером в главной роли «Последствия», ужасы «БайБайМэн» и комедии «Уйти красиво» и «Возьми меня штурмом». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Время первых

Драма, основанная на реальных событиях и рассказывающая о первом выходе в открытый космос. Фильм под слоганом «Подними голову», одним из продюсеров которого стал Тимур Бекмамбетов.

Действие происходит в 60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.



За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Режиссер: Дмитрий Киселёв. Актеры: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв.

Фильм можно посмотреть во всех благовещенских кинотеатрах.

Танцы насмерть

Российский фантастический фильм. 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти её жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

Режиссер: Андрей Волгин. Актеры: Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Никита Волков, Александр Тютин.

Фильм показывают в ДК профсоюзов и в кинотеатре ТРЦ «Острова».

БайБайМэн

Фильм основан на одной из глав книги писателя и историка оккультизма Роберта Дэймона Шнека, в которой описано, что случилось в 1990 году с тремя студентами в висконсинском городке Сан Прейри. По сюжету фильма трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

Режиссер: Стэйси Тайтл. Актеры: Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс.

Ленту можно посмотреть в ДК Профсоюзов и новом кинотеатре ТРЦ «Острова».

Уйти красиво

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

Режиссер: Зак Брафф. Актеры: Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Алан Аркин.

Фильм показывают в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», а также в киноцентре «Благовещенск».

Возьми меня штурмом

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

Режиссер: Дэни Бун. Актеры: Алис Поль, Дэни Бун, Мишель Блан, Иван Атталь.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Последствия

Драматический триллер режиссёра Эллиотта Лестера, снятый по сценарию Хавьера Гульона, который он написал на основе историй столкновения двух самолётов над Боденским озером и последующем убийстве швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена гражданином России архитектором Виталием Калоевым, потерявшем в катастрофе жену и двоих детей.

По сюжету ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.



Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

Режиссер: Эллиотт Лестер. Актеры: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут МакНэри.

Ленту показывают в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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