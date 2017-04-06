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6 апреля 2017, 17:51 1

В Благовещенске отметили День единения народов Белоруссии и России

В Благовещенске отметили День единения народов Белоруссии и России

В молодежной библиотеке Благовещенска отметили День единения народов Белоруссии и России. На встрече пели песни, читали стихи и книги на белорусском языке.

В библиотеке собрались представители белорусского землячества Амурской области. Они – граждане России и давно живут в Приамурье, но чтут и помнят историю и традиции своих предков.

«В первую очередь, это родина моего отца, и я очень восхищаюсь военными подвигами, которые были во времена Великой Отечественной войны там осуществлены», – говорит представитель белорусского землячества в Амурской области Алексей Говин.

По данным землячества, в Амурской области проживает около 5 тысяч белорусов. Многие из них говорят и читают на своем языке. Книги на белорусском есть в областной библиотеке, а сейчас появились и в молодежной. Там открыли выставку произведений. Кроме того, учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с центральной библиотекой Герцена, которая находится в белорусском городе Гомель.

«Это будут телемосты, то есть мы проговаривали возможность. Сотрудничество будет положено. Интерес в чем – по военно-патриотическому воспитанию, это, конечно, наша общая история Великой Отечественной войны, Второй мировой, еще касается культуры, то есть чтение стихов на любом языке, литература объединяют», – сказала заведующая молодежной библиотекой Благовещенска Анна Юрьева.

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#жизнь

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Комментарии
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  • mihailsmiv92

    mihailsmiv92
    36 минут назад

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