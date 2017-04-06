Минтранс Амурской области: с наледями на дороге Стойба – Экимчан должны бороться золотодобытчики

Автомобильная дорога Введеновка – Февральск – Экимчан в Селемджинском районе, на состояние которой жалуются местные жители, за свой счет содержат две компании «Албынский рудник» и «Маломырский рудник». Они заключили концессионное соглашение с областным министерством транспорта. На основании жалоб министерство направило компаниям письмо с рекомендациями выполнять требования концессионного соглашения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Селемджинском районе между поселками Стойба и Экимчан трасса покрыта ямами и льдом. Об этом редакции сообщили местные жители.

В областном министерстве транспорта и строительства в ответ на эту информацию пояснили, что до 2010 года автомобильная дорога от Февральска до Экимчана представляла собой грунтовую дорогу самой низкой, 5 категории. Ширина дороги была 4-5 метров, разъезжаться двум встречным транспортным средствам можно было только поочередно.

В 2012 году министерство заключило с ООО «Албынский рудник» и ООО «Маломырский рудник» концессионное соглашение в отношении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Введеновка – Февральск – Экимчан (участок 303-495 километры) сроком на 8 лет. Участок дороги используется компаниями в целях производственной необходимости для эффективного ведения бизнеса. Рудниковая компания реконструировала дорогу, она стала соответствовать 4 категории, за исключением отдельных мостовых сооружений. В соответствии с соглашением концессионер в течение восьми лет эксплуатирует автомобильную дорогу, а также за свой счет содержит, производит текущий и капитальный ремонт.

Минтранс не имеет возможности принять участие в содержании этого участка дороги, так как эти действия будут являться нецелевым расходованием бюджетных средств, сообщили в пресс-службе министерства.

В связи с обострившейся ситуацией весной 2017 года на участке автодороги Стойба – Экимчан, входящей в концессию, министерство направило письмо в УК «Петропавловск»: «В целях недопущения несчастных случаев рекомендуем незамедлительно принять меры по выполнению обязательств концессионного соглашения по приведению автомобильной дороги в состояние, отвечающее нормативным требованиям и безопасности участников дорожного движения».

Автомобильная дорога Экимчан – Коболдо – местного значения, ее эксплуатацию обеспечивает администрация Селемджинского района. Содержание местных дорог Селемджинского района финансируется за счет поступлений от акцизов на нефтепродукты, из средств местного бюджета, а также за счет субсидий от министерства транспорта и строительства области.

Просмотров всего: 438

#ЖКХ #областная власть #происшествия #транспорт

распечатать