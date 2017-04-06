Хабаровчане рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Фото: НГС - Кемерово

Лишь 2 % жителей Хабаровска полностью довольны своей зарплатой. «Скорее удовлетворён» каждый пятый (20 %), 78 % хабаровчан признались, что недовольны доходами. Такие данные приводит портал Зарплата.ру, сообщает ИА «Дейта».

На вопрос «Какой уровень заработной платы вас бы удовлетворил?» почти половина жителей краевой столицы (47 %) ответила, что им нужна зарплата, превышающая 80 тысяч рублей. Ни один из участников опроса не желает получать менее 30 тысяч рублей (в среднем по стране эта сумма удовлетворяет 3 % опрошенных).

47 % хабаровчан получают до 30 тысяч рублей в месяц, 20 % – от 30-40 тысяч рублей, 13 % – от 41-50 тысяч рублей, 6% – от 51-60 тысяч рублей, 2 % – от 61-70 тысяч рублей. Более 70 тысяч рублей в месяц получают лишь 12 % жителей Хабаровска.

Чтобы поднять уровень дохода, большинство опрошенных, 69 %, подрабатывают. Ещё 17 % сдают недвижимость в аренду, 15 % помогают родственники. Среди дополнительных источников дохода – пенсии, стипендии и пособия по безработице.

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