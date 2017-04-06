В Благовещенске женщина залезла на козырек дома и разбила окно

В четверг, 6 апреля, в Благовещенске по адресу: улица Чайковского, 24, произошел неприятный инцидент. Женщина залезла на козырек над подъездом дома и разбила окно на втором этаже. В ситуацию вмешалась полиция.

«Я работаю в школе. Пошла на обед, смотрю – женщина на козырьке, на который, в принципе, невозможно забраться. На уровне второго этажа она разбивала стекло в окне», – рассказала ИА «Амур.инфо» очевидица происшествия на условиях анонимности.

Разбив окно, женщина влезла через него в квартиру. Очевидица сняла происходящее на видео и обратилась в пункт полиции, который расположен в этом же доме с другой стороны. Там ей сообщили, что обращение по данному факту уже поступило.

«Мне кажется, что она выпала из окна пятого этажа. Потому что там окно было без стекла, а все остальные окна были в порядке. Снизу она в таком состоянии вряд ли бы залезла», – отметила собеседница ИА «Амур.инфо», предположив, что та находилась в состоянии опьянения.

Спустя пару часов женщину увез наряд полиции.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. «Женщину доставили в отделение, сейчас по факту произошедшего проводится проверка», – сказали в полиции города.

Просмотров всего: 2889

#происшествия

распечатать