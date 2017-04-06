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6 апреля 2017, 17:00 10

В Благовещенске женщина залезла на козырек дома и разбила окно

В Благовещенске женщина залезла на козырек дома и разбила окно

В четверг, 6 апреля, в Благовещенске по адресу: улица Чайковского, 24, произошел неприятный инцидент. Женщина залезла на козырек над подъездом дома и разбила окно на втором этаже. В ситуацию вмешалась полиция.

«Я работаю в школе. Пошла на обед, смотрю – женщина на козырьке, на который, в принципе, невозможно забраться. На уровне второго этажа она разбивала стекло в окне», – рассказала ИА «Амур.инфо» очевидица происшествия на условиях анонимности.

Разбив окно, женщина влезла через него в квартиру. Очевидица сняла происходящее на видео и обратилась в пункт полиции, который расположен в этом же доме с другой стороны. Там ей сообщили, что обращение по данному факту уже поступило.

«Мне кажется, что она выпала из окна пятого этажа. Потому что там окно было без стекла, а все остальные окна были в порядке. Снизу она в таком состоянии вряд ли бы залезла», – отметила собеседница ИА «Амур.инфо», предположив, что та находилась в состоянии опьянения.

Спустя пару часов женщину увез наряд полиции.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. «Женщину доставили в отделение, сейчас по факту произошедшего проводится проверка», – сказали в полиции города.

Просмотров всего: 2889

#происшествия

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Комментарии
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  • демиург13

    демиург13
    7 часов назад

    ага блин... упала с пятого... и типа незаметила... подумала что просто окно закрылось ... "Пойду ка домой", подумала она и разбила окно на втором этаже...

  • Сервелат

    Сервелат
    6 часов назад

    Выпала из гнезда на дереве:)

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    6 часов назад

    Весеннее обострение.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 часов назад

    Затащить на верх и снова скинуть. Наглухо

  • Lizunka

    Lizunka
    5 часов назад

    Ну если она с пятого этажа свалилась и ничего, то с козырька для вообще плевое дело спрыгнуть...

  • Geryy

    Geryy
    4 часа назад

    Ерунда, упав с 5 этажа она бы так бодро не смогла работать с окном.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    3 часа назад

    Бодрячок

    Затащить на верх и снова скинуть. Наглухо



    +++++++++++++

  • вячеславович

    вячеславович
    3 часа назад

    Бывшая общага торгашей. "Волшебных" на всю голову там масса.

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Человек-Паук по-русски.

  • mihailsmiv92

    mihailsmiv92
    36 минут назад

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