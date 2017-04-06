«Бессмертный полк» вновь формируется в Белогорске

По центральной улице Белогорска 9 Мая вновь пройдет «Бессмертный полк». В организационном комитете по подготовке и проведению 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметили, что подготовка к всероссийской акции уже идет.

В настоящее время белогорцы, принимавшие участие в шествии «Бессмертного полка» ранее, могут подтвердить свое участие. В организационном отделе администрации города актуализируют список участников колонны, несших фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления. Подтвердить сведения можно по телефону 2-11-51, в рабочее время. Все ранее изготовленные штендеры находятся на хранении в оргкомитете.

– Участниками памятной акции могут стать все, кто готов пройти в колонне «Бессмертного полка» с фотографией ветерана, приблизившего День Победы в годы войны, – говорит координатор проекта в Белогорске Елена Мелюкова. – На главной странице официального сайта Белогорска размещен раздел «День Победы». Здесь есть информация, касающаяся организационных моментов акции «Бессмертного полка». В этом году принято решение выйти и в социальные сети. В Instagram создан аккаунт bessmertnypolk_belogorsk. Информация о подготовке к акции, ее проведении, будет размещаться и здесь.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» проходит в Белогорске с 2014 года. За два года число участников выросло в пять раз и составило около полутора тысяч человек. В 2017 году, не исключают организаторы, их станет еще больше.

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