В Береговом окрасят горячую воду, чтобы жители не смогли ее использовать

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Жители поселка Береговой Зейского района опасаются остаться без горячего водоснабжения. Они узнали, что ресурсноснабжающая организация собирается запустить в теплосеть краситель для того, чтобы нельзя было пользоваться горячей водой для бытовых нужд. 54 жителя подписались под обращением на имя губернатора и областного министра ЖКХ с просьбой обратить внимание на их проблемы.

«У нас прекратилось обслуживание многоквартирных домов – убрали дворников. Вывоз мусора, слесарей, сантехников», – сообщается в тексте. Жители пишут об износе инженерных сетей и авариях на них, необоснованных ценах на выкачивание септика. Но главная проблема – это возможность лишиться горячей воды.

Сейчас в домах Берегового, где имеется центральное отопление, работает открытая система теплоснабжения. В отопительный период люди использовали горячую воду для бытовых нужд. Но сейчас в поселке говорят о том, что ресурсонабжающая организация «Жилкомэнерго» собирается запустить краситель, чтобы потребители не могли использовать горячую воду для приготовления пищи, мытья и других бытовых нужд.

В МУП «Жилкомэнерго» подтвердили, что собираются запустить в систему теплоснабжения краситель уранин А. Генеральный директор предприятия Николай Коренец пояснил, что это делается для того, чтобы люди не использовали горячую воду системы отопления в водопроводных целях. «На севере Приамурья система ЖКХ формировалась во многом стихийно. Люди, живущие без горячей воды, привыкли фактически врезаться в систему теплоснабжения и в отопительный период фактически использовать воду из батарей для иных нужд, – рассказал Николай Юрьевич. – Однако сегодня это запрещено законодательными нормами, требованиями СанПиН. Более того, поскольку это запрещено, то я не имею право взимать с населения плату за пользование горячей водой. Если наша компания попробует ввести тариф, то нас сразу накажут. Поэтому получается, что жители Берегового совершенно бесплатно пользуются горячей водой. За год они забирают из теплосетей 25 тысяч кубометров. А производство одного кубометра на котельной стоит 350–400 рублей. Таким образом, предприятие теряет миллионы. Это сумма почти равна зарплатному фонду».

Исходя из этого, «Жилкомэнерго» и предприняло решение ввести краситель. Уранин А предприятие уже неоднократно использовало в системе ЖКХ в других населенных пунктах Амурской области.

На вопрос, что же делать жителям Берегового, Николай Коренец ответил: устанавливать накопительные водонагреватели. «Таким образом, люди будут получать качественную водопроводную воду. Кроме того, они и так пользуются этими приборами летом, когда не работает котельная», – пояснил он.

В обращении жители также уделили внимание так называемому «летнему водопроводу». Раньше часть поселка, живущего без центрального водопровода, летом подключали к временной сети, и жители пользовались водой без ограничений. Теперь эта система отменена – воду людям подвозят круглый год.

Николай Коренец в этом вопросе также выделил два момента. «Воду жители поселка получают из скважины. К сожалению, материальное состояние ее плачевное, мощность невысокая. Поэтому, когда летом частный сектор подключается к так называемому летнему водопроводу и начинает полив огородов, то в многоэтажных домах вода выше третьего этажа не поднимается», – пояснил гендиректор «Жилкомэнерго». Другая проблема касается тарификации. «Согласно закону, для того чтобы начислить тариф жителям частного сектора за пользование водой, нам нужно знать площадь их участков и даже поголовье животных. Однако, когда мы попросили местную администрацию предоставить нам такие данные, – мы их так и не получили».

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#ЖКХ #происшествия

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