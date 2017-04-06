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6 апреля 2017, 16:47 1

Авиакомпания «Икар» открыла продажу билетов по льготным тарифам

Авиакомпания «Икар» открыла продажу билетов по льготным тарифам
Фото: пресс-служба областного министерства транспорта и строительства

Авиакомпания «Икар» открыла продажу авиабилетов по льготным тарифам в рамках правительственной программы «Дальний Восток–2017». Авиационные агентства оформляют билеты по субсидированным тарифам для льготной категории пассажиров по маршруту Благовещенск – Москва. Стоимость билета составляет 6 400 рублей.

Министерство транспорта и строительства Амурской области неоднократно делало запросы в адрес представителей авиакомпании «Икар». Велись переговоры с генеральным директором авиакомпании «Икар» Андреем Ленгаровым. ГУП «Аэропорт Благовещенск» ситуацию тоже держало на контроле, со своей стороны отправляя запросы в федеральное агентство воздушного транспорта Росавиацию.

Задержка продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров по маршруту Благовещенск – Москва была связана с вопросами по подписанию договоров между перевозчиками и федеральным агентством воздушного транспорта, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Субсидируемые авиаперевозки для Дальнего Востока будут осуществляться в период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Продажи льготных авиабилетов в Благовещенске уже ведут авиакомпании «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии».

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#транспорт

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Комментарии
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  • mihailsmiv92

    mihailsmiv92
    35 минут назад

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