Авиакомпания «Икар» открыла продажу билетов по льготным тарифам

Фото: пресс-служба областного министерства транспорта и строительства

Авиакомпания «Икар» открыла продажу авиабилетов по льготным тарифам в рамках правительственной программы «Дальний Восток–2017». Авиационные агентства оформляют билеты по субсидированным тарифам для льготной категории пассажиров по маршруту Благовещенск – Москва. Стоимость билета составляет 6 400 рублей.

Министерство транспорта и строительства Амурской области неоднократно делало запросы в адрес представителей авиакомпании «Икар». Велись переговоры с генеральным директором авиакомпании «Икар» Андреем Ленгаровым. ГУП «Аэропорт Благовещенск» ситуацию тоже держало на контроле, со своей стороны отправляя запросы в федеральное агентство воздушного транспорта Росавиацию.

Задержка продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров по маршруту Благовещенск – Москва была связана с вопросами по подписанию договоров между перевозчиками и федеральным агентством воздушного транспорта, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Субсидируемые авиаперевозки для Дальнего Востока будут осуществляться в период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Продажи льготных авиабилетов в Благовещенске уже ведут авиакомпании «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии».

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