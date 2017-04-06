Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: мастер цигун и психолог

7 апреля, в пятницу, утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» проведут Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов. На тему «Работа с энергией: философия и практика цигун» они поговорят с мастером цигун второй ступени Ольгой Вальде.

Дневной эфир проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. Гость программы «Кабинет психолога» психолог Ксения Миннигалиева. Тема выпуска: «Зависимость психологического комфорта человека от уровня его доходов».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

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