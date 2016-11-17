Астрономия вернётся в российские школы с нового учебного года

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Астрономия вернётся в школьную программу уже в 2017 году, передаёт «Интерфакс». Новый предмет будут вести учителя физики. При этом дополнительных часов на него не предусмотрено, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

«Напомню вам, что с этого года в школьной программе вводится курс астрономии. В этом нет ничего удивительного – астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне, учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках своего предмета, а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», – пояснила министр на заседании ведомства.

Годом ранее с просьбой вернуть астрономию в школы в Минобрнауки обращались из Роскосмоса. Министерство разработало поправки в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в котором, в частности, было выдвинуто предложение ввести перечень требований к тому, чему должны научиться школьники на уроках астрономии.

Согласно разработанному проекту, школьники будут должны вынести для себя чёткое понимание о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, знать основные астрономические термины. На углублённом уровне ученикам необходимо понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во Вселенной.

Как сообщало в 2016 году Амур.инфо, учителя признаются, что астрономии как предмета очень не хватает в наших школах – её нет в учебной программе более 15 лет.

«Нам очень нужна астрономия, мы как физики этот предмет всегда преподавали, я 16 лет вела астрономию. Это так расширяет кругозор наших ребят», – рассказывала осенью прошлого года преподаватель физики Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Нина Королькова.

А учитель физики благовещенской школы № 14 Вячеслав Клетченко сетовал на то, что сегодня «некоторые не понимают совсем, что Луна – это спутник, некоторые не понимают, сколько планет и что солнечная система – не центр Вселенной».

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