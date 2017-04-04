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В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса

В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса

В четверг, 6 апреля, в Благовещенске произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Авария случилась на автобусной остановке.

По информации очевидцев, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Студенческой и Институтской. Автобус № 4 протаранил сзади автобус 44-го маршрута.

Как стало известно позже, автобусы повреждений не получили. Автобус, обслуживающий маршрут № 44, остановился на остановке, после чего его подтолкнул автобус № 4. Пострадавших нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    14 минут назад

    Не поделили пассажиров! Месть! )))

  • Бодрячок

    Бодрячок
    14 минут назад

    Спешка

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