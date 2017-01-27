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Сегодня, 15:25 7

В Благовещенске заработал сервис Яндекс.Такси

В Благовещенске заработал сервис Яндекс.Такси
Фото: travelask.ru

В областном центре начал работу новый сервис. Он позволяет быстро найти свободную машину без звонка диспетчеру.

На линии одновременно находится около 30 автомобилей из местных таксопарков. К пассажиру отправляется ближайший свободный водитель, поэтому такси приезжает быстро. Следить за его движением можно прямо на карте города. В Благовещенске Яндекс.

Такси выполняет заказы по тарифу «Эконом» — подача машины и первый километр пути стоят 59 рублей, каждый следующий километр — десять рублей. Таким образом, поездка от торгового центра «Острова» до улицы Чайковского обойдётся примерно в 100 рублей. Две минуты водитель ждёт пассажира бесплатно.

В такси «Везет» и в такси «Копеечка» стоимость поездки по такому же маршруту составит 110 рублей. В такси «Максим» — 120 рублей.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    40 минут назад

    Почему нет надписи «На правах рекламы»?

  • Грешный

    Грешный
    36 минут назад

    Нахер нужно такое такси дорогое, гавно мля.......

  • Грешный

    Грешный
    36 минут назад

    Нахер нужно такое такси дорогое, гавно мля.......

  • Graf1977

    Graf1977
    27 минут назад

    очередное быдло-такси, где к вам подъедет отжатый таз с наклейками на бортах Максима, Копейки или Везёта, а каждый второй водитель будет джамшут не знающий куда ехать

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    24 минуты назад

    Зачем реклама где дешевле и где дороже

  • Бодрячок

    Бодрячок
    14 минут назад

    А Тэслэ будут?

  • Praise The Sun

    Praise The Sun
    8 минут назад

    "...поездка от торгового центра «Острова» до улицы Чайковского обойдётся примерно в 100 рублей.

    В такси «Везет» и в такси «Копеечка» стоимость поездки по такому же маршруту составит 110 рублей."

    регулярно добираюсь от Островов до Чайковского, 90 рублей в "Копеечке".

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