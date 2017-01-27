В Благовещенске заработал сервис Яндекс.Такси

Фото: travelask.ru

В областном центре начал работу новый сервис. Он позволяет быстро найти свободную машину без звонка диспетчеру.

На линии одновременно находится около 30 автомобилей из местных таксопарков. К пассажиру отправляется ближайший свободный водитель, поэтому такси приезжает быстро. Следить за его движением можно прямо на карте города. В Благовещенске Яндекс.

Такси выполняет заказы по тарифу «Эконом» — подача машины и первый километр пути стоят 59 рублей, каждый следующий километр — десять рублей. Таким образом, поездка от торгового центра «Острова» до улицы Чайковского обойдётся примерно в 100 рублей. Две минуты водитель ждёт пассажира бесплатно.

В такси «Везет» и в такси «Копеечка» стоимость поездки по такому же маршруту составит 110 рублей. В такси «Максим» — 120 рублей.

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#технологии #транспорт

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