Правительство РФ направит регионам 10 миллиардов рублей на строительство дорог
Правительство России распределило между 49 регионами 10 миллиардов рублей на строительство дорог. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте кабмина, передаёт РИА Новости.
«Подписанным постановлением распределяются межбюджетные трансферты в объёме 10 миллиардов рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», – говорится в справке к документу, согласно которому, крупнейшие трансферты получит город Севастополь (400 миллионов рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (348 миллионов) и Волгоградская область (347,9 миллиона рублей).
Указанные денежные средства будут направлены на «приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог».
В январе этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что к 2020 году «в нормальном, хорошем состоянии должно быть порядка 85 % дорог».
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