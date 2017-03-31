В Благовещенске могут появиться уличные комнаты матери и ребенка

Инициативные горожане обратились в администрацию Благовещенска с просьбой выделить места в городе под оборудование комнат матери и ребенка. О проекте ИА «Амур.инфо» рассказала горожанка Татьяна Дурнева.

«Назрела такая необходимость. Я уже четыре месяца мама и выяснила, что, например, на набережной у нас нет никакой комнаты, где можно было бы перепеленать ребенка, его покормить. Таких комнат нет в Благовещенске», – говорит Татьяна.

Предполагается, что уличные комнаты матери и ребенка будут доступны любым мамам Благовещенска.

«Это будет небольшое помещение, по типу кабинки. В нем расположатся пеленальный столик, стул. При этом кабинка должна быть хотя бы на два места», – рассказывает Татьяна.

Такую комнату необходимо будет содержать в частоте, дезинфицировать, убирать в ней. Следовательно, платить зарплату человеку, который этим будет заниматься. Поэтому, говорит горожанка, скорее всего, пользование кабинками будет платным.

Инициативная группа уже провела опрос среди горожан. Он показал, что мамам Благовещенска такие комнаты матери и ребенка нужны. Большинство участников опроса готово платить за пользование комнатами от 50 до 100 рублей.

В настоящее время разрабатывается дизайн-проект комнаты. После того как его завершат, говорит Татьяна, появится больше конкретики. Так, к установке комнат рассчитывают привлечь средства спонсоров.

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#дети #жизнь

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