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В Благовещенске могут появиться уличные комнаты матери и ребенка

В Благовещенске могут появиться уличные комнаты матери и ребенка

Инициативные горожане обратились в администрацию Благовещенска с просьбой выделить места в городе под оборудование комнат матери и ребенка. О проекте ИА «Амур.инфо» рассказала горожанка Татьяна Дурнева.

«Назрела такая необходимость. Я уже четыре месяца мама и выяснила, что, например, на набережной у нас нет никакой комнаты, где можно было бы перепеленать ребенка, его покормить. Таких комнат нет в Благовещенске», – говорит Татьяна.

Предполагается, что уличные комнаты матери и ребенка будут доступны любым мамам Благовещенска.

«Это будет небольшое помещение, по типу кабинки. В нем расположатся пеленальный столик, стул. При этом кабинка должна быть хотя бы на два места», – рассказывает Татьяна.

Такую комнату необходимо будет содержать в частоте, дезинфицировать, убирать в ней. Следовательно, платить зарплату человеку, который этим будет заниматься. Поэтому, говорит горожанка, скорее всего, пользование кабинками будет платным.

Инициативная группа уже провела опрос среди горожан. Он показал, что мамам Благовещенска такие комнаты матери и ребенка нужны. Большинство участников опроса готово платить за пользование комнатами от 50 до 100 рублей.

В настоящее время разрабатывается дизайн-проект комнаты. После того как его завершат, говорит Татьяна, появится больше конкретики. Так, к установке комнат рассчитывают привлечь средства спонсоров.

Просмотров всего: 633

#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Викторовна

    Викторовна
    1 час назад

    А как насчет антисанитарии? Кто будет там наводить порядок и чистоту? И не будут ли там устраивать ночевки бомжи, как в помещениях с банкоматами и теплых остановках автобусов? Много вопросов появляется в связи с новшевством. Я тоже гуляла с грудными детьми, и проблем особых не было. Слинг вам в помощь.

  • Грешный

    Грешный
    1 час назад

    Согласен, бездомные люди загадят.

  • Дуshка

    Дуshка
    52 минуты назад

    Викторовна

    А как насчет антисанитарии? Кто будет там наводить порядок и чистоту? И не будут ли там устраивать ночевки бомжи, как в помещениях с банкоматами и теплых остановках автобусов? Много вопросов появляется в связи с новшевством. Я тоже гуляла с грудными детьми, и проблем особых не было. Слинг вам в помощь.



    мне кажется, проблема не в слинге, а в покормить и переодеть ребека

  • dikan

    dikan
    28 минут назад

    Дуshка

    Викторовна

    А как насчет антисанитарии? Кто будет там наводить порядок и чистоту? И не будут ли там устраивать ночевки бомжи, как в помещениях с банкоматами и теплых остановках автобусов? Много вопросов появляется в связи с новшевством. Я тоже гуляла с грудными детьми, и проблем особых не было. Слинг вам в помощь.



    мне кажется, проблема не в слинге, а в покормить и переодеть ребека



    Да вы же ничего не понимаете.

    Проблема покормить ребенка- Слинг вам в помощь.

    Проблема переодеть ребенка- Слинг вам в помощь.

    Проблема искупать ребенка- Слинг вам в помощь.

    В общем, слинг это такая волшебная штука, с которой исчезают все проблемы. Интересно, а геморрой слинг не лечит?

    Ну а по теме, чтобы в этих местах не прижились лица без определенного места жительства, необходимо чтобы в них круглосуточно сидел сотрудник.

    К тому же, чистоплотность различных мам бывает разная, некоторые могут извините и отходы жизнедеятельности ребенка на столике оставить, а следовательно это опять же говорит о том, что сотрудник нужен как минимум с утра до вечера.

    Предположим что за день воспользовалось комнатой 10 мам (больше думаю не реально). Оплата составила 500-1000 рублей. Из них часть ушло на оплату воды и канализации, освещение. Что осталось на зарплату? Ничего. И это еще не учли аренду земли и налоги.

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