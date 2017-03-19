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Сегодня, 14:43 54

Место Сергея Абрамова в амурском заксобрании займет Сергей Труш

Место Сергея Абрамова в амурском заксобрании займет Сергей Труш

Благовещенский активист, координатор местного отделения партии ЛДПР Сергей Труш станет новым депутатом амурского заксобрания. Он займет место однопартийца Сергея Абрамова, который 19 марта сложил с себя депутатские полномочия, объяснив это семейными обстоятельствами.

В амурском отделении ЛДПР объяснили, что, согласно процедуре, освободившееся место занимает следующий по списку депутат. Им является Сергей Труш. На прошедших в сентябре прошлого года выборах по количеству набранных голосов по своему округу он занял второе место после Сергея Абрамова. Документы на Сергея Труша уже отданы в облизбирком.

«Работы много. Теперь просто легче будет решать те или иные вопросы, – поделился своими планами Сергей Труш. – На ближайшей сессии заксобрания я планирую поднять вопрос о зарплатах врачей скорой помощи. Я на днях был на собрании сотрудников на благовещенской станции. Понимаю, что проблема исчисления зарплаты системная и ее нужно решать. Также у меня много вопросов к нашему министерству лесного хозяйства. Все эти так называемые контролируемые палы только убивают нашу природу. И еще один большой вопрос у меня к министерству образования. Он тоже касается начисления зарплат учителям».

Сегодня, 6 апреля, Сергей Труш получит мандат депутата законодательного собрания. Вопрос о том, кто теперь вместо Сергея Абрамова возглавит фракцию ЛДПР в амурском парламенте, пока не решен.

Как сообщало Амур.инфо, бывший депутат амурского парламента Сергей Абрамов на свое место предложил Сергея Труша. «Я уверен, что, став депутатом амурского заксобрания, он станет ярким депутатом, который будет бороться за права амурчан. Надеюсь, однопартийцы поддержат его кандидатуру», – написал тогда Абрамов.

Просмотров всего: 1132

#выборы #заксобрание

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Комментарии
Показать все (54) Обсудить на форуме
  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    хихихихи

  • BLG 909

    BLG 909
    1 час назад

    вот тебе и хи-хи...

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад



    фото блогер местный делал? )

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Жизнь удалась. Но фото надо заменить. Заросший волосами рот что-то напоминает.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Поздравляю вас,но тяжело вам будет работать,так как фракции Единой России увы большинство....искренне желаю вам успехов.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    ну вооот потеряли мы Труша..а с ним было весело...

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Ну вот и наши блогеры дорвалисьбрались до власти .

    Амур инфо настоящая кузница кадров!

    З.Ы. теперь то все и завертится...

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    А мне кажется, что веселье только начинается. Прелюдия в Заке, а потом выход в массы.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Зритель

    А мне кажется, что веселье только начинается. Прелюдия в Заке, а потом выход в массы.



    с поллюциями, овациями и оргазмом?

  • ФиФи

    ФиФи
    1 час назад

    Shift

    ну вооот потеряли мы Труша..а с ним было весело...



    да уж

    пи...сать не мешки таскать

  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    Поздравляю!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Жмем от Труша НОВОЙ жизни в области, покажи как надо работать, только законы для комфортной жизни земляков.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Гыг. Случилось чудо.

    Рад. Поздравляю

    В предвкушении веселых представлений.

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    И готовьте себе "место" в Москве (по семейным обстоятельствам)

  • Куратор

    Куратор
    1 час назад

    КВЖД наса а не васаПоздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!


    Так сказали, как будто от него что то зависит! Место Труша в цирке!

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Куратор

    КВЖД наса а не васа

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!



    Так сказали, как будто от него что то зависит! Место Труша в цирке!


    "Вся жизнь - театр". А областная дума, это цирк.



  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    вот так и живем...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    56 минут назад

    Слава богу, что подобный кадр перестанет вонять в любой ветке про Белогорск. Надеюсь.

    Посмотрим, хватит ли у Сережи смелости вести себя в ЗАКСе как на форуме...) Удачи.

  • человек

    человек
    54 минуты назад

    Искренне поздравляю, надеюсь, что блог будет и дальше, ну и на форуме как и раньше.....

  • икс7

    икс7
    54 минуты назад

    ну на труша больше надежды чем на козлова

  • Старший в классе

    Старший в классе
    53 минуты назад

    можно было и не анонсировать, что то был не очень, что этот кадр, пустышка

  • mikey007

    mikey007
    50 минут назад

    Старший в классе

    можно было и не анонсировать, что то был не очень, что этот кадр, пустышка



    Ну как же?

    Выж по нему полгода тут на форуме убивались. В каждом коменте Труш, Труш, Труш.

    Специально для вас новость

  • DrDimon

    DrDimon
    50 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!



    Вы это всерьез али шутейно?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    48 минут назад

    mikey007

    Старший в классе

    можно было и не анонсировать, что то был не очень, что этот кадр, пустышка



    Ну как же?

    Выж по нему полгода тут на форуме убивались. В каждом коменте Труш, Труш, Труш.

    Специально для вас новость



    Если Труш займёт место в Зак Собрании, то тебе перепадает должность главного засера всех веток форума, верно? Кадровый резерв ЛДПР, прям машина по трудоустройству

  • СаняCh

    СаняCh
    46 минут назад

    Мои поздравления, Альбинка! Ждите мощный разгул в Швейке этим вечером, хотя скорее всего по стопам предыдущего держателя мандата он не пойдёт.

    Также искренние соболезнования хочется выразить членам партии ЛДПР, теперь у вас точно нет возможности на хоть малейший прогресс. Быть клоуном для Труша- это призвание, а значит либералы вымрут по моральным соображениям.

  • Витком

    Витком
    45 минут назад

    Большего засера,чем Старший в классе трудно и представить. Труш и К по крайне мере не так глупы, как класс,которым руководит Старший

  • Хмык

    Хмык
    45 минут назад

    DrDimon

    КВЖД наса а не васа

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!



    Вы это всерьез али шутейно?



    Щаз всё на полном серьезе. И план уже готов.



    Сначала Труш увеличит зарплаты врачам, потом потушит все пожары, а потом увеличит зарплаты учителям.



    И правильно. Всё постепенно надо делать.



  • человек

    человек
    44 минуты назад

    РЕДАКТОР, ставь новость на ГЛАВНУЮ.

  • СаняCh

    СаняCh
    42 минуты назад

    Старший в классе
    mikey007

    Старший в классе

    можно было и не анонсировать, что то был не очень, что этот кадр, пустышка



    Ну как же?

    Выж по нему полгода тут на форуме убивались. В каждом коменте Труш, Труш, Труш.

    Специально для вас новость



    Если Труш займёт место в Зак Собрании, то тебе перепадает должность главного засера всех веток форума, верно? Кадровый резерв ЛДПР, прям машина по трудоустройству


    У низ иерархия- пикетчик, бот, шестерка Абрамова, дизайнер, депутат

    Хотя шестеркой и дизайнер можно объединить в одну. А Труш долбил на всех фронтах одновременно. Клоун

  • Хмык

    Хмык
    41 минута назад

    СаняCh

    Мои поздравления, Альбинка! Ждите мощный разгул в Швейке этим вечером, хотя скорее всего по стопам предыдущего держателя мандата он не пойдёт. Также искренние соболезнования хочется выразить членам партии ЛДПР, теперь у вас точно нет возможности на хоть малейший прогресс. Быть клоуном для Труша- это призвание, а значит либералы вымрут по моральным соображениям.



    О! Забоялся! Щаз Труш вам даст!



  • СаняCh

    СаняCh
    40 минут назад

    Хмык
    DrDimon

    КВЖД наса а не васа

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!



    Вы это всерьез али шутейно?



    Щаз всё на полном серьезе. И план уже готов.



    Сначала Труш увеличит зарплаты врачам, потом потушит все пожары, а потом увеличит зарплаты учителям.



    И правильно. Всё постепенно надо делать.





    Главное чтобы поднималка не сломалась, а то с Альбиной его уже давно не видно

  • mikey007

    mikey007
    40 минут назад

    СаняCh

    Мои поздравления, Альбинка! Ждите мощный разгул в Швейке этим вечером, хотя скорее всего по стопам предыдущего держателя мандата он не пойдёт. Также искренние соболезнования хочется выразить членам партии ЛДПР, теперь у вас точно нет возможности на хоть малейший прогресс. Быть клоуном для Труша- это призвание, а значит либералы вымрут по моральным соображениям.



    А ты жди повестки в суд. По поводу "Альбинки"

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Поздравляю, Сергей!

    Представляю, как сейчас рвут задницы едроботы!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    39 минут назад

    Мои поздравления!

  • mikey007

    mikey007
    38 минут назад

    СаняCh

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    можно было и не анонсировать, что то был не очень, что этот кадр, пустышка



    Ну как же?

    Выж по нему полгода тут на форуме убивались. В каждом коменте Труш, Труш, Труш.

    Специально для вас новость



    Если Труш займёт место в Зак Собрании, то тебе перепадает должность главного засера всех веток форума, верно? Кадровый резерв ЛДПР, прям машина по трудоустройству



    У низ иерархия- пикетчик, бот, шестерка Абрамова, дизайнер, депутат Хотя шестеркой и дизайнер можно объединить в одну. А Труш долбил на всех фронтах одновременно. Клоун


    Шестерки рассуждают о клоунаде. Куда мир катитца

  • Мой Господин

    Мой Господин
    30 минут назад

    Вот заживем! Ну всё, прям панацея от всех проблем!

    Первый вопрос на заседании:

    - Что за убогий интерьер в зале ЗС?!

  • mikey007

    mikey007
    29 минут назад

    Мой Господин

    Вот заживем! Ну всё, прям панацея от всех проблем!

    Первый вопрос на заседании:

    - Что за убогий интерьер в зале ЗС?!



    Ну вам еровцем несладко конеш будет.

    А что делать, жисть....

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    28 минут назад

    DrDimon

    КВЖД наса а не васа

    Поздравляю! Надеюсь оправдаете высокое доверие, а самое главное доверие - это доверие всех жителей АО, не забывайте об этом Сергей!



    Вы это всерьез али шутейно?



    Серьезно, надо человеку всегда давать шанс, тому же Жириновскому давно надо было предложить министерский пост в правительстве, что из себя представляет гражданин Жириновский по делам, а там посмотрим "пан или пропал" и куда пойдет дальше его звезда, то же и к Сергею.

  • MILLI

    MILLI
    24 минуты назад

    Поздравляю! Успехов Вам в решении поставленных задач!

  • V.M.

    V.M.
    23 минуты назад

    Поздравляю. Мы за тебя еще в сентябре проголосовали.

    СаняЧ, Старший в классе и ...( вроде всё, больше поддерживающих

    вашу линию, что-то не вижу на форуме), вы выглядите здесь не

    борцами за правду, справедливость, за процветание нашей области,

    а просто мелкими пакостниками.

  • Архитип

    Архитип
    21 минута назад

    Архитип



  • Мой Господин

    Мой Господин
    19 минут назад

    Клоуна сменили еще большим клоуном. Мазохисты ЦК ЛДПР

  • mikey007

    mikey007
    18 минут назад

    Мой Господин

    Клоуна сменили еще большим клоуном. Мазохисты ЦК ЛДПР



    Тебе фоток Козлова не накидать?

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Молодец АмурИнфо!

    Такой костью запустило в едроботов!

  • mikey007

    mikey007
    17 минут назад



    » Архитип , сегодня, 15:56



    Ну полюбому ж круче тебя.

  • СаняCh

    СаняCh
    16 минут назад

    V.M.

    Поздравляю. Мы за тебя еще в сентябре проголосовали.

    СаняЧ, Старший в классе и ...( вроде всё, больше поддерживающих

    вашу линию, что-то не вижу на форуме), вы выглядите здесь не

    борцами за правду, справедливость, за процветание нашей области,

    а просто мелкими пакостниками.



    Понимаешь, ты же знаком с избирательным правом, так вот, писать тебе от многих можно, а голосовать нет. Паспорт то у тебя один. А твоё "МЫ"( куча ников) голосовать не могут. И поэтому Труш проиграл, ты же один такой. Да и вообще, Альбинка по спискам шел.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    15 минут назад

    Сегодня мы все проснулись в новой стране новой Амурской области.

    Сейчас пойдет жара в ЗАКСе.

    P.S. Ярошенко пошел точить карандаши.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    15 минут назад

    Олололо лололололо олололо. Цирк шапито по амурски

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    14 минут назад

    Oldlord

    Молодец АмурИнфо!

    Такой костью запустило в едроботов!



    Это Абрамов молодец ... ушел красиво хлопнув дверью и подложил хорошую мину едросне.

  • mikey007

    mikey007
    13 минут назад

    СаняCh

    V.M.

    Поздравляю. Мы за тебя еще в сентябре проголосовали.

    СаняЧ, Старший в классе и ...( вроде всё, больше поддерживающих

    вашу линию, что-то не вижу на форуме), вы выглядите здесь не

    борцами за правду, справедливость, за процветание нашей области,

    а просто мелкими пакостниками.



    Понимаешь, ты же знаком с избирательным правом, так вот, писать тебе от многих можно, а голосовать нет. Паспорт то у тебя один. А твоё "МЫ"( куча ников) голосовать не могут. И поэтому Труш проиграл, ты же один такой. Да и вообще, Альбинка по спискам шел.



    Прекрати с воображаемыми друзьями разговаривать. Добром это не кончится.

  • СаняCh

    СаняCh
    12 минут назад

    АКЦИОнер

    Сегодня мы все проснулись в новой стране новой Амурской области.

    Сейчас пойдет жара в ЗАКСе.

    P.S. Ярошенко пошел точить карандаши.



    Большой зал ЗС можно смело переиминовывать в СТУДИЯ ЦИРКА СЕРГЕЯ ТРУШ. Хоть не скучно теперь будет

  • Force majeure

    Force majeure
    10 минут назад

    АКЦИОнер

    Oldlord

    Молодец АмурИнфо!

    Такой костью запустило в едроботов!



    Это Абрамов молодец ... ушел красиво хлопнув дверью и подложил хорошую мину едросне.



    плюсану.

  • Sypha

    Sypha
    6 минут назад

    О, это будет весело :)

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