Место Сергея Абрамова в амурском заксобрании займет Сергей Труш

Благовещенский активист, координатор местного отделения партии ЛДПР Сергей Труш станет новым депутатом амурского заксобрания. Он займет место однопартийца Сергея Абрамова, который 19 марта сложил с себя депутатские полномочия, объяснив это семейными обстоятельствами.

В амурском отделении ЛДПР объяснили, что, согласно процедуре, освободившееся место занимает следующий по списку депутат. Им является Сергей Труш. На прошедших в сентябре прошлого года выборах по количеству набранных голосов по своему округу он занял второе место после Сергея Абрамова. Документы на Сергея Труша уже отданы в облизбирком.

«Работы много. Теперь просто легче будет решать те или иные вопросы, – поделился своими планами Сергей Труш. – На ближайшей сессии заксобрания я планирую поднять вопрос о зарплатах врачей скорой помощи. Я на днях был на собрании сотрудников на благовещенской станции. Понимаю, что проблема исчисления зарплаты системная и ее нужно решать. Также у меня много вопросов к нашему министерству лесного хозяйства. Все эти так называемые контролируемые палы только убивают нашу природу. И еще один большой вопрос у меня к министерству образования. Он тоже касается начисления зарплат учителям».

Сегодня, 6 апреля, Сергей Труш получит мандат депутата законодательного собрания. Вопрос о том, кто теперь вместо Сергея Абрамова возглавит фракцию ЛДПР в амурском парламенте, пока не решен.

Как сообщало Амур.инфо, бывший депутат амурского парламента Сергей Абрамов на свое место предложил Сергея Труша. «Я уверен, что, став депутатом амурского заксобрания, он станет ярким депутатом, который будет бороться за права амурчан. Надеюсь, однопартийцы поддержат его кандидатуру», – написал тогда Абрамов.

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