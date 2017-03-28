Более 280 тысяч россиян умерли в 2015 году от курения

Фото: mhealth.ru

Более 280 тысяч россиян умерли в 2015 году от заболеваний, связанных с курением. Это следует из исследования, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, передаёт ТАСС.

По числу курящих граждан Россия занимает пятое место в мире: по данным на 2015 год, в стране курили 12,3 % (8,3 миллиона) женщин и 38,2 %а (24,9 миллиона) мужчин. Стоит отметить, что по распространённости курения среди подростков наша страна находится на девятом месте: в 2015 году в РФ курили 11,8 % девушек и 22,4 % молодых людей.

Авторы международного исследования отметили, что в России, как и в Индонезии, с 1990 года заметно выросло число курящих женщин.

Курение остаётся вторым по распространённости в мире драйвером смертности после гипертонии. В позапрошлом году на заболевания, связанные с этой пагубной привычкой, пришлось свыше 11 % всех смертей – это 6,4 миллиона человек. Более половины случаев смертей, вызванных табакокурением, зарегистрировано в Китае, Индии, США и России.

«Несмотря на более чем полвека усилий по борьбе с курением табака, оно остаётся ведущим глобальным фактором риска. Война против табака пока не выиграна, особенно в странах с наибольшим количеством курильщиков», – заключают авторы статьи.

Они отмечают также, что в их статистике рассматривались только курительные табачные изделия, а не электронные сигареты, а также учитывались только те, кто курит по крайней мере раз в день. За счёт этих и ряда других ограничений угроза общественному здоровью от курения может быть недооценена, пишут учёные.

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#здоровье #происшествия

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