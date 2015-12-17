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Пельменный цех ИП Лескова временно закрыли из-за сальмонеллы и кишечной палочки

Пельменный цех ИП Лескова временно закрыли из-за сальмонеллы и кишечной палочки
Фото: www.adigea.aif.ru

Благовещенский городской суд на 30 суток приостановил работу цеха по производству полуфабрикатов ИП «Лесков». В ходе проверки в самом цехе и на руках лепщиц нашли кишечную палочку, а в продукции – сальмонеллу. Цех не будет работать до 28 апреля включительно.

Суд установил, что в ходе внеплановой проверки в цехе по изготовлению полуфабрикатов, в том числе с использованием мяса, по адресу: улица Ленина, 192, были выявлены нарушения санитарного законодательства РФ. Были отобраны смывы с рук персонала, с инвентаря и оборудования.

Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, в смывах с чистой производственной тары (емкости для фарша) и с рук персонала (лепщиц) обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в ряде полуфабрикатов нашли сальмонеллу.

В судебном заседании защитник признал наличие нарушений санитарных правил, пояснил, что в настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Суд постановил признать виновным индивидуального предпринимателя Лескова Н. А. в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность цеха на 30 суток, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#здоровье #производство #происшествия

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Комментарии
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  • Crazy-9999

    Crazy-9999
    1 час назад

    подскажите а куда обращаться с возвратом уже купленных пельменей. Я не шучу только в Понедельник купил 10 пачек от Лескова

  • BLG 909

    BLG 909
    1 час назад

    куда так много аж 10 пачек пельменей...

  • Светлица

    Светлица
    57 минут назад

    Вот уж правда сумашедший , 10 пачек такой гадости купить , а вообще если нравятся , то проварить минут 10 , да и все , и кишечная и сальмонелла сдохнут , по крайней мере конкретно этой заразы точно не будет , сальмонелла вообще при 70 градусах погибает , и после того как свои любимые пельмени бросите в воду не забудьте руки с мылом помыть , приятного аппетита

  • neverstop

    neverstop
    43 минуты назад

    А мне, после сальмонелеза у дочери, в больнице сказали, что кипятить не менее 20 минут, после этого сальмонела погибает.

  • neverstop

    neverstop
    43 минуты назад

    Если пельмени кипятить двадцать минут, то пельмени умрут:)

  • Капитан AMERICA

    Капитан AMERICA
    35 минут назад

    Доигрались)

    Давно пора проверить, у всех ли руки часты)

  • full

    full
    32 минуты назад

    А я неделю назад слопал килограмм пельменей от Лескова. Малипусенькие, разварились в хлам, говенные, короче.

  • ММС

    ММС
    17 минут назад

    Лепите сами пельмени - это полезно, и для тела, и для души.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    16 минут назад

    Вкусно, без слов

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