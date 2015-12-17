Пельменный цех ИП Лескова временно закрыли из-за сальмонеллы и кишечной палочки

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Благовещенский городской суд на 30 суток приостановил работу цеха по производству полуфабрикатов ИП «Лесков». В ходе проверки в самом цехе и на руках лепщиц нашли кишечную палочку, а в продукции – сальмонеллу. Цех не будет работать до 28 апреля включительно.

Суд установил, что в ходе внеплановой проверки в цехе по изготовлению полуфабрикатов, в том числе с использованием мяса, по адресу: улица Ленина, 192, были выявлены нарушения санитарного законодательства РФ. Были отобраны смывы с рук персонала, с инвентаря и оборудования.

Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, в смывах с чистой производственной тары (емкости для фарша) и с рук персонала (лепщиц) обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в ряде полуфабрикатов нашли сальмонеллу.

В судебном заседании защитник признал наличие нарушений санитарных правил, пояснил, что в настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.



Суд постановил признать виновным индивидуального предпринимателя Лескова Н. А. в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность цеха на 30 суток, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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