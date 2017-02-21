Замглавы Сковородинского района вступился за девушку

Конфликт между жителями Сковородина произошел под окнами районной администрации. Инцидент случился во вторник, 4 апреля. Четверо парней на машине перегородили дорогу девушке. За нее вступились сотрудники администрации, включая главу района Алексея Прохорова.

«Этот было уже вечером. У нас прошел КЧС по пожарам, и мой заместитель пошел домой. Увидел, что машина перегородила дорогу девушке, – рассказал Амур.инфо Алексей Прохоров. – Он сделал замечание парням, которые сидели в машине. Те вышли и начали разбираться. Мы из окна увидели потасовку и выбежали на помощь».

По словам Алексея Прохорова, дракой этот инцидент назвать нельзя. Никто, включая его, серьезно не пострадал, в больницу не обращались.

«Во время конфликта мы представились, конечно. Но парни были агрессивно настроены и не обратили внимание на наши слова», – добавил Алексей Викторович.

На место происшествия вызвали наряд полиции. Сейчас идет доследственная проверка. «Все участники конфликта установлены, все допрошены. Изъята запись с камер видеонаблюдения. Ситуация неоднозначная», – прокомментировали в амурском управлении МВД.

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