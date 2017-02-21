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Сегодня, 13:49 11

Замглавы Сковородинского района вступился за девушку

Конфликт между жителями Сковородина произошел под окнами районной администрации. Инцидент случился во вторник, 4 апреля. Четверо парней на машине перегородили дорогу девушке. За нее вступились сотрудники администрации, включая главу района Алексея Прохорова.

«Этот было уже вечером. У нас прошел КЧС по пожарам, и мой заместитель пошел домой. Увидел, что машина перегородила дорогу девушке, – рассказал Амур.инфо Алексей Прохоров. – Он сделал замечание парням, которые сидели в машине. Те вышли и начали разбираться. Мы из окна увидели потасовку и выбежали на помощь».

По словам Алексея Прохорова, дракой этот инцидент назвать нельзя. Никто, включая его, серьезно не пострадал, в больницу не обращались.

«Во время конфликта мы представились, конечно. Но парни были агрессивно настроены и не обратили внимание на наши слова», – добавил Алексей Викторович.

На место происшествия вызвали наряд полиции. Сейчас идет доследственная проверка. «Все участники конфликта установлены, все допрошены. Изъята запись с камер видеонаблюдения. Ситуация неоднозначная», – прокомментировали в амурском управлении МВД.

Просмотров всего: 1821

#происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад

    Прям как в 90-х. Глава вышел на разборку... еще бы стрелку им забили!

    А видео будет опубликовано?

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Если бы как в 90-х, менты бы за администрацию на месте хулиганов положили

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Молодцы, Алексей!!!

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад



    Ситуация неоднозначная», – прокомментировали в амурском управлении МВД



    Зам-главы напал на девушку, а парни ее защищали?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Фанат_BLG

    Прям как в 90-х. Глава вышел на разборку... еще бы стрелку им забили! А видео будет опубликовано?



    Да лаадно?. А чо за вывод? Или это по тому, что Алексей Прохоров был депутатом Закса от ЛДПР?.. А Единоросы бы отсиделись, типа не увидели, как торговлю наркотой в клубе, а может ещё бы пособствововали..

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Вицли



    Ситуация неоднозначная», – прокомментировали в амурском управлении МВД



    Зам-главы напал на девушку, а парни ее защищали?



    нее, зам-главы напал на парней, а девушка их защищала ..

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А чего хотели то парни от девушки? Может она у них украла чего, или дом сожгла там, всю семью их вырезала, а тут этакий херой вылез и всех "спас".

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    На фотографии обрезаны головы у Путина и Медведева. Как бы чего плохого не подумали бдительные граждане СковородинА, на...

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    За переработку им оплачивают, просиживают на КЧС, слушают этих из области, чего они там делят?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    53 минуты назад

    Мужской поступок, правильно сделал! Даже если девушка не права или виновата, относится к ней нужно как к деаушке

  • Андрей Кузьмин

    Андрей Кузьмин
    30 минут назад

    Не перевелись еще настоящие мужчины на земле российской!

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